Londra | scambi in positivo per Scottish Mortgage Investment Trust

Londra : scambi al rialzo per Experian : Seduta positiva per Experian , che avanza bene dell'1,94%. Il movimento di Experian , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato ...

Londra : scambi al rialzo per Persimmon : Seduta positiva per Persimmon , che avanza bene dell'1,90%. La tendenza ad una settimana di Persimmon è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità ...

Londra : scambi in positivo per Gvc Holdings : Seduta vivace oggi per Gvc Holdings , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%. Lo scenario su base settimanale di Gvc Holdings rileva un allentamento della curva rispetto ...

Londra : scambi in positivo per Croda International : Bene Croda International , con un rialzo dell'1,85%. L'andamento di Croda International nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare ...

Londra : scambi in forte rialzo per Fresnillo : Vigoroso rialzo per Fresnillo , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,13%. La tendenza ad una settimana di Fresnillo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE ...

Londra : scambi negativi per Lloyds Banking : Rosso per Lloyds Banking , che sta segnando un calo dell'1,93%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lloyds Banking rispetto all'indice, ...

Londra : scambi in positivo per United Utilities : scambia in profit United Utilities , che lievita dell'1,81%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che United Utilities mantiene forza relativa positiva in ...

Londra : scambi al rialzo per Severn Trent : Seduta vivace oggi per Severn Trent , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al ...