Londra | in rally Bt Group

Londra : Melrose Industries Plc Ords in rally : Prepotente rialzo per Melrose Industries Plc Ords , che mostra una salita bruciante del 2,55% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Melrose Industries Plc Ords è più fiacca rispetto ...

Londra : Fresnillo in rally : Brilla Fresnillo , che passa di mano con un aumento del 5,02%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è ...

Londra : Glencore in rally : Protagonista Glencore , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,19%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Glencore mantiene forza relativa ...

Londra : British Land in rally : Brillante rialzo per British Land , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,70%. Lo scenario su base settimanale di British Land rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Londra : in rally ITV : Protagonista ITV , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,45%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ITV evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del ...

Londra : Randgold Resources in rally : Prepotente rialzo per Randgold Resources , che mostra una salita bruciante del 4,12% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che ...

Londra : in rally Shire : Seduta decisamente positiva per Shire , che tratta in rialzo del 2,55%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Shire rispetto all'indice, ...