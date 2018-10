Lombardia | un rosè del Garda nel gotha dei vini nazionali

Giro di Lombardia 2018 - Fabio Aru 54° ad oltre 8 minuti. Prosegue la stagione da incubo per il sardo : Fabio Aru ha deciso di non chiudere la stagione con largo anticipo come poteva consigliare la sua precaria condizione di forma ma ha scelto di presentarsi al via del Giro di Lombardia, l’ultima Classica Monumento dell’anno. Il Cavaliere dei Mori non è però riuscito ad andare oltre la 54^ posizione ad oltre 8 minuti di ritardo dal vincitore Thibaut Pinot. Un risultato che poco aggiunge al disastroso 2018 del sardo, protagonista di una ...