Lombardia | Terzi | risorse raddoppiate per sicurezza strade piccoli Comuni 2

Lombardia : Terzi - risorse raddoppiate per sicurezza strade piccoli Comuni : Milano, 24 ott. (AdnKronos) - La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha implementato con altri 3 milioni di euro, stanziando complessivamente 6 milioni di euro, il bando regionale per la messa in sicure

Borsa - in pista 51 aziende campane : terzi dopo Lombardia e Veneto : Sono 51 le aziende campane del progetto Elite che stanno scaldando i muscoli per entrare in Borsa: quasi una su dieci delle 530 piccole e medie imprese italiane di Elite. Un dato positivo e in ...

Lombardia : Terzi - cabina regia per limitare disagi ponte Paderno d'Adda (2) : (AdnKronos) - "Con il presidente Fontana - ha aggiunto Terzi - già da ieri sera stiamo seguendo la vicenda. Garantiamo il massimo impegno per contribuire ad alleviare le criticità che i territori interessati vivranno soprattutto a partire da lunedì: sarà attivata una cabina di regia per monitorare c