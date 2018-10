L' omaggio ad Aretha Franklin e il cantautorato di Gaber | Tenco e Carosone

Mtv Music Video Awards - look sexy e molto trash : vince Camila Cabello. Polemiche per l’omaggio di Madonna ad Aretha Franklin : La ventunenne cubana Camila Cabello ha portato a casa i premi più importanti degli Mtv Music Video Awards, battendo tra gli altri Bruno Mars, Cardi B, Drake e Post Malone. A lei sono andate le statuette per il Miglior Video, con Havana, e Miglior artista dell’anno. Lunedì notte, sul palco del Radio City Music Hall di New York si sono alternati i più importanti artisti del mondo della Musica per la cerimonia degli Mtv ...

"L'esibizione di Giusy Ferreri insulta Aretha Franklin". L'omaggio della cantante non convince : Tutto è iniziato con una serata organizzata a Riccione per rendere omaggio alla regina del soul Aretha Franklin, scomparsa il 16 agosto 2018. A partecipare grandi nomi della musica italiana, tra cui Giusy Ferreri chiamata a cantare Think, canzone inclusa nella colonna sonora del film The Blues Brothers, e I say a little prayer.La Ferreri ha però scatenato polemiche ed ironie sui social network, dovute anche al fatto che la sua ...

Un tweet per la Regina del Soul : Tim Cook rende omaggio ad Aretha Franklin - : La sua voce continuerà a sollevarci, attraverso la musica che ha donato al mondo. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi cari e ai fan di tutto il mondo. Prendi la sua mano, Signore, e ...