LIVE Barcellona-Inter | Champions League in DIRETTA | neroazzurri per il colpaccio al Camp

Barcellona Inter/ Streaming video e diretta Rai : probabili formazioni - quote - orario e risultato LIVE : diretta Barcellona - Inter , info Streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone B(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 08:44:00 GMT)

LIVE Barcellona-Inter - Champions League 2019 in DIRETTA : a che ora inizia e su che canale vederla in tv gratis e in chiaro : Barcellona-Inter è il big match di oggi mercoledì 24 ottobre valido per la Champions League 2019. Al Camp Nou si scontrano le due squadre che occupano il primo posto nel rispettivo girone, entrambe hanno sconfitto PSV Eindhoven e Tottenham presentandosi così all’appuntamento con 6 punti all’attivo: lo scontro diretto mette in palio una seria ipoteca alla qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione continentale e ...