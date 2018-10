L' Italia? Possibile mediatrice nella vertenza tra Usa e Russia

Nazionali - Tite vuole vedere Allan : possibile beffa per l’Italia : Il ct della nazionale brasiliana, Tite, seguirà con particolare interesse la sfida di Champions di questa sera fra Paris SG e Napoli. Non solo perchè gli interessa verificare le condizioni di Neymar, Thiago Silva e Marquinhos per le due amichevoli di novembre, ma anche perchè, secondo fonti molti vicine al tecnico, avrebbe intenzione di chiamare per la prima volta Allan, le cui prestazioni in maglia partenopea non sono passate inosservate. ...

Manovra : Dombrovskis - se l'Italia non la cambia possibile procedura per deficit eccessivo : Se il governo non modificherà il documento programmatico di bilancio per rispettare le regole europee, la Commissione potrebbe aprire una procedura per deficit eccessivo per violazione della regola ...

Volley femminile - il possibile attacco atomico dell’Italia. Egonu-Pietrini-Sylla - tre bombardiere per aprire un ciclo : L’Italia ha un futuro roseo davanti a sé, l’argento conquistato ai Mondiali 2018 di Volley femminile fa ben sperare per gli anni a venire e la nostra Nazionale potrà raggiungere risultati altrettanto positivi perché può contare su un gruppo giovane, con un’età media di 23 anni e che è in grado di aprire un ciclo speriamo vincente. Davide Mazzanti ha amalgamato un gruppo omogeneo, completo, costruito in ogni singolo dettaglio, ...

Giro d’Italia 2019 - il possibile percorso : tutte le novità e le anticipazioni. Tra Mortirolo - 3 cronometro e 21 tappe durissime : Ormai mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale del Giro d’Italia 2019, in programma mercoledì 31 ottobre presso gli studi Rai di Milano. Conto alla rovescia per conoscere il percorso della prossima Corsa Rosa che si snoderà per il Bel Paese da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno ma nel frattempo emergono sempre più rumors sulla conformazione della prima corsa a tappe stagionale e sul tracciato che attenderà la carovana il ...

Dura lettera Ue a Italia - Moscovici : impossibile deficit al 2 - 4% : ... in modo da poter formulare una valutazione definitiva.Particolarmente duro il giudizio del commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici, incontrando il ministro dell'Economia Giovanni Tria."...

Manovra - ecco la lettera Ue all’Italia : «Deviazione senza precedenti». Moscovici : impossibile deficit al 2 - 4% Tria : spero nel dialogo. Spread a 327 : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Polonia-Italia - probabili formazioni : possibile sorpresa Lasagna : Polonia-Italia, la gara più importante dell'ultimo biennio azzurro dopo la doppia sfida disputata e persa lo scorso anno contro la Svezia per le qualificazioni ai Mondiali di Russia. A Chorzow entrambe le nazionali si giocano i propri destini in Nations League, un verdetto celere alla luce del particolare format del torneo. Si sono divise la posta lo scorso settembre a Bologna, ambedue hanno perso contro il Portogallo: la vittoria in Polonia ...

ETNA STA SCIVOLANDO NEL MAR IONIO : RISCHIO TSUNAMI/ I ricercatori Italiani : "Impossibile fare previsioni" : ETNA sta SCIVOLANDO nel Mar IONIO: RISCHIO TSUNAMI. Nuovo studio relaziona il movimento alla gravità, non principalmente all'ascesa del magma. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 01:10:00 GMT)

Chievo - Ventura : 'Voglia feroce di tornare. Italia? C'è il rammarico di quello che non è stato possibile fare' : L'ex ct Giampiero Ventura riparte dal Chievo , prima della conferenza stampa di presentazione il tecnico parla a Sky Sport . 'Dire sì al Chievo non era il problema, lo era tornare in campo in una sfida molto difficile. Ho una voglia feroce di mettermi di nuovo in discussione, vivo questo momento con l'entusiasmo di ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia chiude la seconda fase contro gli Stati Uniti. Possibile turnover per Mazzanti : E’ un’Italia che fa sognare ai Mondiali 2018 di pallavolo femminile. Le azzurre hanno sconfitto oggi la Russia per 3-1 al termine di una prestazione scintillante ed è un successo che ha dato la certezza matematica del primo posto alla squadra di Mazzanti. Sicuramente il miglior biglietto da visita per l’Italia in vista delle Final Six, per una formazione che è ancora imbattuta in questa rassegna iridata e che ora comincia a ...

Nuovo virus spaventa l’America - casi in aumento : “Possibile arrivo in Italia - non esiste una cura specifica” : Il Prof. Fabrizio Pregliasco, virologo e Direttore Sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus per parlare di un virus che sta colpendo molti bambini negli Stati Uniti e che ricorda la poliomielite. “Questo virus è un enterovirus (D68) di una famiglia molto ampia con un decorso che assomiglia alla ...

Italia - l'uscita dall'euro è possibile : cds - la mossa degli investitori che lo dimostra : I Cds, per la cronaca, sono una sorta di polizza assicurativa : se lo Stato non è in grado di pagare i creditori nei tempi previsti, chi ha comprato questo tipo di prodotto ha diritto a un pieno ...

Monti : 'E' possibile che l'Italia esca da Euro - c'è piano di sabotaggio dell'Europa' : Nel bel mezzo della discussione delle conseguenze della Manovra economica varata nei giorni scorsi dal Governo, sull'argomento è intervenuto il professor Mario Monti, che ieri sera, giovedì 5 ottobre, è stato ospite a 'Piazzapulita' su La7. L'ex Presidente del Consiglio e attuale senatore a vita, si è espresso in particolare sulle scelte economiche e internazionali dell'Esecutivo Lega-M5S [VIDEO]. Vediamo le parti salienti di quello che ha ...

Handelsbatt : 'Italia sul baratro - possibile uscita euro'. : Per il quotidiano londinese, si tratta di 'una strada rischiosa' che diventerebbe 'esplosiva' in caso di dimissioni del ministro dell'Economia Giovanni Tria. 'La politica di bilancio aggressiva ...