L' Italia è sola sul ring | la manovra ci ha messo KO

Manovra : Fornaro - Tria e Conte vengano in Aula - oggi Italia più isolata : oggi l'Italia non si può permettere uno scontro che rischia di diventare mortale per la nostra economia.

Emilia - 4 - l'auto Italiana che ha vinto l'American Solar Challenge : Emilia 4, progettata dall'Università di Bologna con il contributo di Ferrari e di tanti esperti Emiliani è il prototipo italiano che ha vinto una delle gare per veicoli elettrici più famose del mondo. Pesa pochissimo, ha 700 km di autonomia e consuma quanto un asciugacapelli. Alla Maker Faire abbiamo intervistato il papà di Emilia 4: Filippo Sala.

L’app Spiagge Sardegna è una guida completa alle oltre 500 spiagge dell’isola Italiana : spiagge Sardegna è un'applicazione che permette di scoprire le oltre 500 spiagge dell'isola italiana situata nel Mar Mediterraneo e utilizza il GPS per consentirvi di trovare quelle più vicine. Sono presenti le foto delle varie spiagge e le recensioni delle persone che le hanno visitate ed è possibile memorizzare quelle visitate, quelle preferite oppure scegliere una destinazione e creare una lista delle spiagge da visitare. L'articolo ...

Di Maio : Italia non è isolata - fuori dal mondo è Tajani : Roma, 15 ott., askanews, - 'Tajani dice che l'Italia è isolata in Europa, in realtà è lui che è isolato dal mondo. Fa parte di una maggioranza politica che in Italia è scomparsa il 4 marzo e che a maggio sparirà anche dall'Europa. Per informazioni chieda a Juncker il cui partito alle elezioni in Lussemburgo ...

Altre sanzioni a Mosca : la Ue ora accelera - ma l’Italia frena ed è sola : Mercoledì Matteo Salvini volerà a Mosca per incontrare gli imprenditori russi e promettere loro la fine delle sanzioni europee. Il giorno dopo, a Bruxelles, Giuseppe Conte chiederà ai suoi colleghi di ridiscutere il pacchetto di misure economiche contro Mosca e di alleggerirlo, per dare ossigeno alle piccole e medie imprese. Ma l’operazione del pre...

Padre Solalinde - il prete dei migranti minacciato dai narcos : “Governo Italiano? Selvaggi che dovranno civilizzarsi” : “La battaglia contro i migranti è persa in partenza: nessuno potrà mai fermare la migrazione”. Padre Alejando Solalinde è il più importante difensore dei migranti messicano. Nel 2007 ha fondato “Hermanos en el camino”, un rifugio per le oltre 500 mila persone che ogni anno provano a raggiungere gli Stati Uniti: “Un giorno all’improvviso vidi una cosa che mi colpì la coscienza: decine e decine di migranti erano ammassati su un treno e non c’era ...

Beach handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’Italia conquista due vittorie nel Consolation Round : Prime due gare per la Nazionale italiana under18 di Beach handball maschile nella seconda fase del torneo maschile di Buenos Aires, nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili 2018, riservata alle formazioni escluse dal Main Round. Nel pomeriggio è arrivata una vittoria importante ai danni dell’Uruguay, per il punteggio di 2-1. Gli azzurrini di Vincenzo Malatino hanno disputato un primo set molto equilibrato, toccando il massimo svantaggio ...

Energia : Margheri (Wec) - Italia non è isola - relazioni priorità Governo : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - "Bisogna ricordarsi che l'Italia non è un'isola e il livello delle relazioni che noi abbiamo con i partner del Mediterraneo, con quelli che ci vendono materia prima e tecnologia, con i concorrenti stessi in campo energetico sono importantissime e devono stare tra le pri

VIAGGIO NELL'ISOLA MISTERIOSA - Italia 1/ Streaming video del film con Dwayne Johnson (oggi - 5 ottobre 2018) : VIAGGIO NELL'ISOLA MISTERIOSA, il film in onda su ITALIA 1 oggi, venerdì 5 ottobre 2018. Nel cast: Josh Hutcherson e Dwayne Johnson, alla regia Brad Peyton. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 19:20:00 GMT)

L'Italia non può ricattare l'Europa - ma può farsi male da sola : E' oramai da metà maggio, data in cui è circolata la bozza del "contratto di governo" contenente l'ipotesi di una possibile ristrutturazione del debito italiano, che lo spread ha cominciato a salire , ...

Tu quoque - Austria : Italia isolata nella battaglia per la flessibilità - gli amici sovranisti non soccorrono Salvini : Ci si mette anche l'Austria. Nemmeno Vienna spezza una lancia a favore dell'Italia, ormai nel mirino degli attacchi europei per una manovra economica con il deficit schizzato al 2,4 per cento del pil. Oggi all'Ecofin, il consiglio dei ministri dell'Economia dei paesi Ue riunito a Lussemburgo, sul governo di Roma si sono abbattute le critiche della maggioranza degli Stati membri, a partire proprio dal presidente di turno: l'Austriaco Hartwig ...