L’Ispettore Coliandro bistrattato dalla Polizia e dai grandi sponsor | le parole di Marco

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) L'Ispettoresi prepara a tornare in tv con la sua settima stagione ma non mancano le polemiche e non riguardo alla messa in onda o alla programmazione selvaggia della Rai ma per qualcosa di più serio, quasi un'anomalia del settore. I Manetti Bros e, in particolare,Manetti proprio nelle scorse ore ha presenziato a Bologna alla presentazione di una ricerca condotta da StageUp e Ipsos su quello che la serie è riuscita a fare per l'attività turistica di Bologna parlando di milioni di visitatori arrivati in città proprio per vedere le ambientazioni dello show Rai.In base ai dati riportati sono 11 milioni circa gli spettatori che hanno seguito casualmente le avventure dell' Ispettoree ad ad oltre quattro milioni sarebbe venuta voglia di visitare la città dopo aver assistito agli episodi. Fin qui tutto normale, o quasi, se non fosse cheManetti ha fatto ...