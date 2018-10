L’Islanda vista dall’alto

wired

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Stas Bartnikas è un fotografo russo di fama internazionale specializzato in scatti aerei: le sue foto, raccolte in giro per il mondo, sono realizzate utilizzando piccoli velivoli o elicotteri grazie ai quali è in grado di cogliere straordinari pattern naturali altrimenti irraggiungibili dall'occhio umano. La serie prodotta in Islanda gli ha garantito numerosi premi internazionali e pubblicazioni sulle principali riviste naturalistiche del mondo. L'isola è infatti il luogo ideale in cui cogliere i giochi di colore che la natura, scevra dal condizionamento umano, è riuscita nei secoli a imporre ...