L' intelligenza artificiale studia la Bibbia

Ecco l'intelligenza artificiale che legge le labbra Si realizza l'incubo di Kubrick con Hal 9000 : luigi grassia Frank Poole e David Bowman spiati da Hal 9000 Profezia. La scena centrale di '2001. Odissea nello spazio', quella che porta alla svolta drammatica del film, mostra il computer Hal 9000 ...

Bastano 12 neuroni per parcheggiare l'auto : lo dimostra l'intelligenza artificiale : Il test riuscito dell'Università della Tecnologia di Vienna, in collaborazione con il Mit, basato su una rete neurale ispirata al sistema nervoso di un verme

intelligenza artificiale - aziende pronte a triplicare gli investimenti : (foto: Manjunath Kiran / Stringer / Getty Images) Quella dell’industria 4.0 è una realtà in continua evoluzione, e in essa il ruolo dell’Intelligenza artificiale diventa sempre più importante, sia in termini di innovazione sia in termini economici. International data corporation (Idc), società mondiale specializzata in ricerche e analisi di mercato e consulenza nel settore informatica e telecomunicazioni, ha stimato quanto l’Intelligenza ...

Robo-advisor - l'intelligenza artificiale che annulla l'emotività negli investimenti : I robot possono costruire automobili, cucinare, esplorare i fondali marini o la superficie di pianeti o satelliti. Ma da qualche anno possono anche essere dei consulenti d'investimento. Questo è il ...

Amazon - la rivoluzione con l'intelligenza artificiale : «Ma deve essere etica» : Di fatto fa crescere la produttività e genera più benessere sull'economia. Ma l'argomento va approfondito. Ecco perché siamo in contatto con accademici e in partnership con le aziende del settore' , ...

"Big Data e intelligenza artificiale" - le sfide del futuro : dallo scetticismo si passi agli investimenti : ... e Pietro Leo, Italy Chief Scientist and Research Strategist di IBM, coordinati dal consulente per la comunicazione politica di Proforma Dino Amenduni. Questi 'grandi dati' sono opera nostra: pensate ...

Low Form : l'intelligenza artificiale in mostra al Maxxi di Roma - : Una mostra che non è pensata soltanto ai geek e ai nerd, o agli appassionati del mondo hi-tech, ma che potrebbe interessare tutti, proprio perché espone in modo originale e creativo i frutti di una ...

Antenne wireless che imparano con l'intelligenza Artificiale : Potrebbero essere in grado di imparare e di riprogrammarsi se alcune loro componenti si rompono. Possibili in futuro grazie a un esperimento che parla italiano

Antenne wireless che imparano con l’intelligenza Artificiale : Body scanner degli aeroporti e Antenne per comunicazioni wireless dotati di Intelligenza Artificiale, capaci di riprogrammarsi se alcune componenti si rompono: potrebbero essere possibili grazie ai nuovi materiali che giocano con la luce. Lo indica un esperimento pubblicato sulla rivista Nature Communications e coordinato da Vincenzo Galdi, dell’università del Sannio, e da Tie Jun Cui, della cinese Southeast University. Il gruppo di ...

Festival della Scienza Fasano 2018 : si parla di intelligenza artificiale : Fasano - Prosegue a Fasano il Festival della Scienza dedicato al rapporto tra Scienza, cittadini e politica. La terza giornata dell'iniziativa è in programma quest'oggi, giovedì 18 ottobre, con l'incontro previsto presso la Sala di rappresentanza del Comune alle ore 17,00 sul ...

Moda e tecnologia : se lo stylist ha un'intelligenza artificiale : ... che combina le informazioni fornite dall'utente in fase di registrazione con la consulenza reale di uno dei 3700 esperti che ha assunto in giro per il mondo , nel 2013 i consulenti erano soltanto ...

La nuova EMUI 9.0 di Huawei porta nuove gesture - migliori performance e una più elaborata intelligenza artificiale : La nuova EMUI 9.0 di Huawei basata su Android 9 Pie promette un'esperienza utente più veloce e un'intelligenza artificiale ancora più elaborata. L'articolo La nuova EMUI 9.0 di Huawei porta nuove gesture, migliori performance e una più elaborata intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

Computer vision ed intelligenza artificiale : un metodo automatico per contare i pesci del mare : In un recente articolo, pubblicato sulla rivista Scientific Report, un team internazionale di ricercatori coordinato dall’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imar) di La Spezia, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), l’Università Politecnica della Catalogna ed il Consiglio superiore di ricerca scientifica spagnolo ...

Stephen Hawking - il testamento apocalittico : intelligenza artificiale e super uomini - sarà la fine del mondo : La più grande paura di Stephen Hawking era l'intelligenza artificiale. Un timore quello dello scienziato che appare nel suo ultimo libro Brevi risposte a grandi domande, da oggi 16 ottobre nelle libreria. Un regalo postumo all'umanità con una inquietante profezia. La previsione di Hawking è la segue