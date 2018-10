L' intelligenza artificiale alla base della maglia salvavita | il progetto Atticus è made

Alessandro Borghi è un'intelligenza artificiale fastidiosa in Brown Mirror : I due Alessandro, il conduttore e l'attore, si sono cimentati in un video divertente ispirato al mondo digitale, ai suoi pericoli e meccanismi. I nostri comportamenti sulla rete lasciano tracce che ...

Alessadro Borghi 'fa impazzire' Cattelan interpretando l'intelligenza artificiale dei cellulari - Guarda il video : L'attore Alessandro Borghi , uno dei più amati del nuovo cinema italiano, è stato ospite della penultima puntata di Epcc, E Poi C'è Cattelan, a teatro. Borghi è reduce dalla toccante interpretazione ...

Parcheggiare l’automobile è facilissimo - se avete 12 neuroni e un’intelligenza artificiale bene addestrata : Bastano 12 neuroni per Parcheggiare un’auto. Parola della Technische Universitat di Vienna e del MIT di Boston. Se vi state chiedendo perché noi esseri umani abbiamo molti più neuroni e fatichiamo comunque a Parcheggiare l’auto in maniera civile, lasciate perdere. Anche perché lo studio che ha portato alla conclusione scritta sopra non è partito da un pilota esperto, ma da un verme, il ben studiato Caenorhabditis ...

Alessadro Borghi fa impazzire Cattelan interpretando l'intelligenza artificiale dei cellulari : L'attore Alessandro Borghi , uno dei più amati del nuovo cinema italiano, è stato ospite della penultima puntata di Epcc, E Poi C'è Cattelan, a teatro. Borghi è reduce dalla toccante interpretazione ...

MediaTek presenta Helio P70 con notevoli passi avanti nell’intelligenza artificiale : MediaTek ha annunciato ufficialmente Helio P70, il nuovo chipset che porta notevoli miglioramenti nell'intelligenza artificiale e un processo produttivo a 12 nanometri. L'articolo MediaTek presenta Helio P70 con notevoli passi avanti nell’intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

L'intelligenza artificiale studia la Bibbia : L'intelligenza artificiale studia la Bibbia per imparare a tradurre i testi adeguando lo stile a diversi tipi di pubblico. L'esperimento stato condotto negli Stati Uniti dai ricercatori del Dartmouth ...

Ecco l'intelligenza artificiale che legge le labbra Si realizza l'incubo di Kubrick con Hal 9000 : luigi grassia Frank Poole e David Bowman spiati da Hal 9000 Profezia. La scena centrale di '2001. Odissea nello spazio', quella che porta alla svolta drammatica del film, mostra il computer Hal 9000 ...

Bastano 12 neuroni per parcheggiare l'auto : lo dimostra l'intelligenza artificiale : Il test riuscito dell'Università della Tecnologia di Vienna, in collaborazione con il Mit, basato su una rete neurale ispirata al sistema nervoso di un verme

intelligenza artificiale - aziende pronte a triplicare gli investimenti : (foto: Manjunath Kiran / Stringer / Getty Images) Quella dell’industria 4.0 è una realtà in continua evoluzione, e in essa il ruolo dell’Intelligenza artificiale diventa sempre più importante, sia in termini di innovazione sia in termini economici. International data corporation (Idc), società mondiale specializzata in ricerche e analisi di mercato e consulenza nel settore informatica e telecomunicazioni, ha stimato quanto l’Intelligenza ...

Robo-advisor - l'intelligenza artificiale che annulla l'emotività negli investimenti : I robot possono costruire automobili, cucinare, esplorare i fondali marini o la superficie di pianeti o satelliti. Ma da qualche anno possono anche essere dei consulenti d'investimento. Questo è il ...

Amazon - la rivoluzione con l'intelligenza artificiale : «Ma deve essere etica» : Di fatto fa crescere la produttività e genera più benessere sull'economia. Ma l'argomento va approfondito. Ecco perché siamo in contatto con accademici e in partnership con le aziende del settore' , ...

"Big Data e intelligenza artificiale" - le sfide del futuro : dallo scetticismo si passi agli investimenti : ... e Pietro Leo, Italy Chief Scientist and Research Strategist di IBM, coordinati dal consulente per la comunicazione politica di Proforma Dino Amenduni. Questi 'grandi dati' sono opera nostra: pensate ...

Low Form : l'intelligenza artificiale in mostra al Maxxi di Roma - : Una mostra che non è pensata soltanto ai geek e ai nerd, o agli appassionati del mondo hi-tech, ma che potrebbe interessare tutti, proprio perché espone in modo originale e creativo i frutti di una ...

Antenne wireless che imparano con l'intelligenza Artificiale : Potrebbero essere in grado di imparare e di riprogrammarsi se alcune loro componenti si rompono. Possibili in futuro grazie a un esperimento che parla italiano