L' industria italiana rallenta ma resta campione di export

Riciclo plastica - industria italiana al top : L’industria nazionale del Riciclo della plastica continua a crescere in Italia, avviando a Riciclo nel 2017 il 43,4% degli imballaggi raccolti e posizionandosi tra le prime grandi economie in Europa per tasso di Riciclo, dopo Germania e Spagna. Tra il 2005 e il 2017, inoltre, gli imballaggi avviati al recupero sono cresciuti in modo esponenziale con un +64% recando al Paese un beneficio economico di oltre 2 miliardi di euro per la materia prima ...

Versace vende ma per favore niente pianti. I problemi dell’industria italiana sono altri : Versace finisce nelle mani degli americani, ma per favore niente pianti o lamenti. Purtroppo, ci sarebbe dell’altro, molto più grave e più serio, cui pensare. Questo, in sintesi, quello che si può dire alla notizia che l’azienda fondata nel 1978 da Gianni Versace – uno dei simboli più prestigiosi della moda italiana – oggi passa nelle mani degli americani di Michael Kors. Negli ultimi anni il gruppo della medusa stilizzata scriveva a ...

ILVA/ La tregua necessaria per Taranto e l'industria italiana : Potrebbe aprirsi una battaglia legale a Taranto sull'ILVA che potrebbe portare fino alla Consulta. Sarebbe però necessaria una tregua nell'interesse di tutto il Paese. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ I primi effetti dannosi della nuova legge, di D. ZandaRIFORMA PENSIONI/ Il dramma che Quota 100 e Quota 41 non risolvono, di L. Torrisi

Manifatturiero - come salvare l’industria italiana in sei mosse : Ricordiamo l’obiettivo fondamentale, che è quello di riportare la manifattura italiana all’interno del mondo produttivo internazionale per ottenere più lavoro. Dobbiamo invertire la direzione dell’emarginazione cui la nostra industria manifatturiera è stata sottoposta fino a oggi. C’è una sola via maestra: spostare le oggi grandi attenzioni tradizionalmente riservate al prodotto e indirizzarle con maggior decisione verso il mercato, verso ...

industria italiana Autobus - Di Maio annuncia l'arrivo di un interesse da FS Italiane : Il Gruppo Ferrovie di Stato Italiane, FSI, è interessato a Industria Italiana Autobus, IIA, , l'azienda un tempo conosciuta come BredaMenariniBus e specializzata appunto nella produzione di bus. IIA, ...

