L' indice delle società High Tech italiane si è mosso verso il basso | -9 | 06%

L'indice delle società assicurative tentennante - +0 - 45% - - positiva la giornata per Generali Assicurazioni : Incolore il settore assicurativo italiano che ha aperto in frazionale vantaggio rispetto all' EURO STOXX Insurance che invece corre sul mercato. Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 14.311,9, con un ...

L'indice delle società High Tech italiane si muove verso il basso - -5 - 14% - : Andamento depresso per il comparto tecnologico a Milano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a ...

Giù l'indice delle società High Tech italiane - -1 - 59% - - performance negativa per STMicroelectronics : Scambi al ribasso per il comparto tecnologico a Milano , mentre è debole l' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha chiuso a 53.329,15 in diminuzione di 859,48 punti rispetto alla ...

Effervescente l'indice delle aziende sanitarie - +2 - 21% - - giornata euforica per Amplifon : Slancio per il comparto sanitario italiano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care avvia a quota 144.171,17, con un ...

Seduta moderatamente positiva per l'indice delle società High Tech italiane - +0 - 60% - : Senza slanci il comparto tecnologico a Milano che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all' EURO STOXX Technology , che mostra un incremento modesto. Il FTSE ...

L'indice delle società High Tech italiane si muove in territorio positivo - +2 - 49% - - corre Reply : Rally per il comparto tecnologico a Milano , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 54.472,18 e sta trattando a 55.939,52, ...

Male l'indice delle aziende sanitarie - -1 - 62% - - giornata in discesa per Amplifon : Rosso per il comparto sanitario italiano , che si discosta dal buon andamento dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha chiuso a quota 141.886,8 in ribasso dell'1,62%, rispetto alla ...

L'indice delle società assicurative mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 36% - - scambi in positivo per Cattolica Assicurazioni : Buona tenuta per il settore assicurativo italiano che evidenzia un andamento poco migliore dell' EURO STOXX Insurance . Il FTSE Italia Insurance ha aperto a 14.532,38, in rialzo dello 0,36% rispetto ...

L'indice delle società High Tech italiane si muove verso il basso - -3 - 86% - - giornata in discesa per STMicroelectronics : Andamento depresso per il comparto tecnologico a Milano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a ...

Exploit dell'indice delle società assicurative - +2 - 24% - : Andamento brillante per il settore assicurativo italiano , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Insurance . Il FTSE Italia Insurance ha aperto a quota 14.768,05, in ...

Seduta molto negativa per l'indice delle società High Tech italiane - -2 - 72% - - netto calo registrato da Eems : Rosso per il comparto tecnologico a Milano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Technology . Il FTSE Italia Technology ha aperto la giornata a quota 56.561,28 con una perdita di 1.540,92 ...

Seduta molto negativa per l'indice delle aziende sanitarie - -2 - 10% - - in forte calo Amplifon : Rosso per il comparto sanitario italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha aperto la giornata a quota 149.998,77 con una perdita di 3.150,...

Seduta molto negativa per l'indice delle società assicurative - -2 - 39% - : Rosso per il settore assicurativo italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Insurance . Il FTSE Italia Insurance ha aperto la giornata a quota 15.147,32 con una perdita di 363,91 ...