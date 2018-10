romadailynews

: #Liligo: #Roma al primo posto tra le capitali europee più economiche per il transfer… - romadailynews : #Liligo: #Roma al primo posto tra le capitali europee più economiche per il transfer… -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018).it,motore di ricerca di viaggi, voli low cost e noleggio auto online, rende nota la ricerca del 2018 sui costi deidall’aeroporto al centro città.ha preso in analisi i 25 principali scali europei, fra cui anche lo scalo di-Fiumicino. Nella capitale italiana utilizzare il bus come mezzo di trasporto per arrivare in centro conviene del 76% rispetto a Zurigo, e in generale bus e metro si classificano come ipiù economici in tutta Europa. L'articoloaltra lepiùper ilaeroportuale proviene daDailyNews.