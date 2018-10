Libertadores | River Plate-Gremio 0-1

Copa Libertadores - la semifinale River Plate-Gremio gratis su DAZN : Tutto pronto per la prima semifinale d'andata della Copa Libertadores 2018: chi ar River à in finale tra River Plate, Gremio, Boca Juniors e Palmeiras? L'articolo Copa Libertadores , la semifinale River Plate-Gremio gratis su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coppa Libertadores - River Plate e Gremio in semifinale : Il River Plate vince il derby argentino contro l’Independiente per 3-1 e accede alle semifinali della Coppa Libertadores. A decidere la sfida giocata davanti a 60mila spettatori allo stadio Monumental di Buenos Aires i gol per i ‘millonarios’ di Ignacio Scocco al 47′, Juan Fernando Quintero al 69′ e Rafael Borré all’85’. Per l’Independiente rete di Silvio Ezequiel Romero al 55′. In ...