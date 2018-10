L' Europa non conta Ma lo spread preoccupa Tria | allo studio interventi per le banche

Tria : "Non siamo temerari restiamo in Europa" : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista concessa al condirettore di Famiglia Cristiana Luciano Regolo in edicola domani. 'Chi sostiene che questo Governo voglia portare l'Italia ...

Europa - cosa non ha funzionato : meriti e colpe : Se c'è così tanto scontento, le istituzioni Ue hanno gravi responsabilità perché hanno dimostrato di ragionare con miopi calcoli ragionieristici. Però attenzione, è troppo comodo scaricare su ...

Giancarlo Giorgetti - l'attacco violentissimo all'Europa : 'Non siamo più supini - cos'è oggi l'Italia' : La tensione tra Rome e Bruxelles è talmente alta che anche uno come Giancarlo Giorgetti ormai ha smesso di usare toni morbidi e pacati. La bocciatura della manovra da parte della Commissione europea è ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : il Settebello ancora una volta non riesce a vincere una sfida giocata corpo a corpo : ancora una volta una partita giocata corpo a corpo non ci sorride: è un po’ il motivo che ha accompagnato il Settebello in questo 2018 ed ancora una volta il trend si è confermato ieri contro il Montenegro. Partita sempre condotta, ma alla fine è arrivato il pari dei padroni di casa e la successiva sconfitta ai rigori. Certo, non sarà la partita persa ieri a compromettere il cammino azzurro in Europa Cup, anzi il Settebello ieri è stato ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 ottobre : Mattarella con l’Europa e contro la manovra - il governo non cede : Nuovo scontro Ue e Colle contro la manovra. Però il governo non arretra Bruxelles boccia il deficit e chiede una revisione. L’esecutivo compatto: “Andiamo avanti”. L’avviso di Mattarella di Carlo Di Foggia Più manette, più soldi di Marco Travaglio Siccome siamo notoriamente servi della maggioranza giallo-verde, ieri abbiamo denunciato la scomparsa dai radar di una promessa che avrebbe rafforzato di parecchio le coperture ballerine alla ...

Psg Napoli - Tuchel : "Mi ispiro alle squadre di Ancelotti. Non siamo favoriti - loro top club d'Europa" : "Come giocatore? Aveva qualcosa di speciale: giocava in un grande club e con una squadra straordinaria. Ma anche da allenatore era fantastico: gioco fluido e molto offensivo. Ho preso ispirazione da ...

L'Europa boccia la manovra italiana. Conte a Bloomberg : "L'impianto non cambia - pronti a spending review se necessario" : L'attesa bocciatura delL'Europa è arrivata. Il percorso italiano devia significativamente dalle regole comunitarie e quindi la bozza di legge di bilancio non può essere accettata. "Chiediamo di sottomettere di nuovo il documento programmatico di bilancio. È la prima volta che lo facciamo. È una mossa senza precedenti", ha detto una fonte comunitaria. Il nuovo documento dovrà essere inviato entro tre settimane a ...

Prodi : “Unica speranza per il Paese è rimanere in Europa. Manovra? Non ho ruolo politico per commentare” : rimanere in Europa “è l’unica speranza per questo Paese”. Lo ha detto l’ex presidente dell’Unione europea ed ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, al suo arrivo a Milano all’Ambrosianeum, dove ha tenuto una lectio magistralis sull’Europa. “Questa è l’unica cosa che vi posso dire”, ha aggiunto ai cronisti, senza voler commentare la manovra finanziaria in quanto non ha più un ...

La lettera di Tria all'Europa : euro "La manovra non cambia" : ... una delle principali accuse di Bruxelles: 'Il governo è cosciente di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme applicative del patto di stabilità è crescita. E'...

Manovra - appello dell'Austria all'Europa : 'Bocciatela'. Tria a Moscovici : 'Non si cambia' : A difendere il governo ci ha pensato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria : 'L'esecutivo è cosciente di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme ...

La lettera di Tria all'Europa : ?"La manovra non cambia" : Il governo non fa passi indietro. Nonostante la durissima lettera ricevuta dall'Europa in cui sostanzialmente viene smontata la manovra dell'esecutivo, il ministro del Tesoro, Giovanni Tria risponde alla missiva di Moscovici confermando tutta la linea della legge di Bilancio che verrà portata avanti dall'esecutivo. La lettera inviata a Bruxelles con le risposte ai rilievi dell'Unione Europea è abbastanza chiara: nessuna retromarcia. "Il Ministro ...

Di Maio : in Europa non con sovranisti : 10.15 M5S si farà"promotore di un nuovo gruppo parlamentare europeo per portare avanti un'Europa diversa", basata su lavoro, ambiente, tecnologia. Lo ha detto il vicepremier Di Maio a Rtl 102,5. Il leader 5S ha anche annunciato che "a gennaio-febbraio"presenteranno"un manifesto che non avrà niente a che fare con le forze populiste e sovraniste".Di Maio ha ribadito che "l'Italia non intende uscire dall'euro",che"non c'è un piano B"."Manovra del ...

Il M5s è lieto del successo dei Verdi. Ma perché in Europa non stanno insieme? : ... ha dichiarato pochi giorni fa al Foglio , ''come si fa a dire che i grillini sono diversi da Matteo Salvini, se è con lui che stanno in coalizione, portando avanti una politica unica e in ...