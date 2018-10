Lenovo Smart Display si aggiorna con le ultime grandi novità di Google

Lenovo : annunciati due nuovi smartwatch - uno ibrido e uno per i bambini : Lenovo ha presentato da poco due nuovi smartwatch, ampliando la gamma di wearable dopo il lancio di qualche tempo fa di Lenovo Watch 9 e Watch X. I nuovi indossabili di Lenovo si chiamano Watch leggi di più...

Lenovo ufficializza Watch S - uno smartwatch ibrido - e Watch C - dedicato ai più piccoli. Prezzi da circa 30 euro : Lenovo infoltisce la propria linea di smartWatch con due nuovi modelli, Watch S e Watch C, che si sommano agli altri ufficializzati in questo 2018 L'articolo Lenovo ufficializza Watch S, uno smartWatch ibrido, e Watch C, dedicato ai più piccoli. Prezzi da circa 30 euro proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone Lite (L1) e Lenovo K9 sono due nuovi smartphone low cost per l’India (per ora) : ASUS e Lenovo pronte a lanciare due nuovi smartphone low cost a partire dall'India: ecco ASUS ZenFone Lite (L1) e Lenovo K9, scopriamo caratteristiche tecniche, immagini e prezzi. L'articolo ASUS ZenFone Lite (L1) e Lenovo K9 sono due nuovi smartphone low cost per l’India (per ora) proviene da TuttoAndroid.

Lo smartphone pieghevole di Lenovo potrebbe arrivare ad ottobre : Non tanto tempo fa parlavamo dello smartphone pieghevole di Samsung che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe arrivare entro fine anno. Lenovo, invece, batte sul tempo tutti e potrebbe presentare il suo nuovo device pieghevole addirittura durante ...

C’ un video dello smartphone Lenovo con lo schermo pieghevole : (Foto: Weibo) È dal 2016 che sappiamo che anche Lenovo, come del resto numerosi altri grandi nomi dell’hi tech, sta lavorando su dispositivi dal display pieghevole. Allora la casa cinese mostrò al pubblico di una sua conferenza un tablet e una specie di bracciale con display da arrotolare al polso, e prossimamente quest’ultimo potrebbe effettivamente vedere la luce. L’ipotesi nasce da uno scambio nato sulla piattaforma di ...

Lenovo mostra uno smartphone con schermo flessibile : Sta facendo il giro della Rete un video che mostra uno smartphone Lenovo dotato di un display che è in grado di piegarsi. Ecco cosa sappiamo di lui L'articolo Lenovo mostra uno smartphone con schermo flessibile proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Watch X è uno smartwatch ibrido davvero interessante : ecco la nostra prova : Scopriamo come funziona Lenovo Watch X, l'interessante smartWatch ibrido del produttore cinese con schermo OLED e autonomia esagerata. L'articolo Lenovo Watch X è uno smartWatch ibrido davvero interessante: ecco la nostra prova proviene da TuttoAndroid.

IFA 2018 : Lenovo presenta dispositivi smart - notebook ed altro : A Berlino, Lenovo è in grande spolvero con tantissimi dispositivi presentati tra notebook, convertibili e dispositivi smart per casa IFA 2018: Lenovo presenta dispositivi smart, notebook ed altro Lenovo è in grande spolvero e a Berlino durante l’IFA 2018 ha presentato una marea di dispositivi davvero per tutti spaziando dai prodotto smart, ai notebook/convertibili fino […]

IFA 2018 : Lenovo presenta dispositivi smart - notebook ed altro : A Berlino, Lenovo è in grande spolvero con tantissimi dispositivi presentati tra notebook, convertibili e dispositivi smart per casa IFA 2018: Lenovo presenta dispositivi smart, notebook ed altro Lenovo è in grande spolvero e a Berlino durante l’IFA 2018 ha presentato una marea di dispositivi davvero per tutti spaziando dai prodotto smart, ai notebook/convertibili fino […]

Lenovo pubblica un teaser del suo prossimo smartphone full screen : Lenovo, per il tramite del proprio VP Chang Cheng, ha appena reso pubblico il primo teaser ufficiale del suo prossimo smartphone con design full screen. L'articolo Lenovo pubblica un teaser del suo prossimo smartphone full screen proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Smart Home Essentials è una nuova gamma di prodotti per la casa intelligente : Si chiama Lenovo Smart Home Essentials ed è la nuova linea di prodotti del colosso asiatico per la casa intelligente. Ecco i primi tre dispositivi L'articolo Lenovo Smart Home Essentials è una nuova gamma di prodotti per la casa intelligente proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Smart Essentials - il produttore cinese si tuffa nel mondo “smart home” : Lenovo ha presentato a Berlino la sua nuova linea di prodotti Smart Essentials, entrando ufficialmente nel mercato degli accessori per la Smart home. I primi dispositivi che andranno a comporre la famiglia Smart Essentials sono la presa intelligente Lenovo Smart Plug, che offre la possibilità di gestire anche da remoto accensione e spegnimento oltre che programmarle ad orari specifici, la lampadina Smart Bulb, che permetterà di regolarne ...