L' enciclopedia di Super Mario è ora disponibile con la traduzione in inglese

eurogamer

: RT @Eurogamer_it: Arriva la traduzione in inglese per l'enciclopedia di #SuperMario. - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Arriva la traduzione in inglese per l'enciclopedia di #SuperMario. - Eurogamer_it : Arriva la traduzione in inglese per l'enciclopedia di #SuperMario. - pokemonnext : Arriva l’enciclopedia di Super Mario Bros., con tanto di trailer ufficiale -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Nel 2015 il Giappone ha ottenuto un'esclusivaBros. Encyclopedia per celebrare il trentesimo anniversario dell'universo diBros. Questa, doveva essere lanciata anche in Europa e Nord America nel 2017, dopo lainad opera di Dark Horse Comics, ma i pre-ordini sono stati annullati e la data di pubblicazione cambiata.Come riporta Dualshockers, Dark Horse Comics ieri ha twittato un link che mostrava dettagli dell'e collegava anche un trailer che appariva sul canale YouTube della rivista Otaku USA. Con l'Encylopedia originariamentenel 2015, non vedrete alcun dato sui titoli del 2015, comeParty Star Rush o Paper: Color Splash. Tuttavia, sembra certamente essere piena di informazioni sul passato, uno spunto di conoscenza per sapere se siete grandi fan di, dei suoi mondi e dei suoi segreti.Read more…