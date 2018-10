Legittima difesa | via libera del Senato ai primi articoli | non punibile se grave

La Legittima difesa sarà sempre riconosciuta e per non essere puniti basterà un "grave turbamento". Al Senato si vota la legge della Lega : Via libera dell'aula del Senato all'articolo 1 del ddl sulla legittima difesa. È uno dei capisaldi della riforma targata Lega. L'articolo 1 infatti modifica l'articolo 52 del codice penale e introduce la parola "sempre". Quindi, la legittima difesa, di fatto, è sempre presunta, ovvero si riconosce sempre - nei casi dettati dalla legge - la proporzione tra offesa e difesa. I voti favorevoli sono 194, i voti contrari 52 e 4 gli ...

Legittima difesa è più vicina : i grillini ritirano emendamenti : Ritirati gli emendamenti M5S al ddl sulla Legittima difesa . I senatori pentastellati, riferiscono fonti grilline, hanno deciso di ritirare le sette proposte di modifica al provvedimento fortemente ...

Decreto sicurezza - il no del senatore M5S De Falco 'Sui principi non cedo'. Ritirati emendamenti su Legittima difesa : Politica legittima difesa, al Senato la Lega accelera. Ma i 5Stelle provano ad ammorbidire il testo di LIANA MILELLA

Senato vota su Legittima difesa - appello Antigone a M5s : "la fermi" : Roma, 23 ott., askanews, - Inizia oggi in aula al Senato l'esame della proposta di legge che estende ambito e regime della legittima difesa. Contro questa proposta Antigone ha lanciato una petizione ...

Legittima difesa - il testo ‘baluardo’ della Lega approda al Senato. Pd : “Modifiche pericolose - le contrasteremo” : È il giorno dell’arrivo in Senato del ddl sulla Legittima difesa, uno dei punti di forza del programma della Lega. Il testo arriva dalla commissione Giustizia con l’obiettivo di modificare il codice penale in materia e aggravare le pene per i reati di furto in abitazione. Durante il confronto in commissione, rispetto all’assunto del Carroccio secondo cui “la difesa è sempre Legittima”, il testo ha subito diverse ...

Italiani come noi - armi in casa per Legittima difesa? “Meglio sparare per primi”. “Inutile - serve più certezza nella pena” : “Chi entra in casa mia deve sapere a cosa va incontro”. “È un diritto difendersi dai ladri senza rischiare condanne e risarcimenti”. L’intenzione di allargare le maglie della legittima difesa, sostenuta in particolare dalla Lega e dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, trova concordi molti dei cittadini con i quali abbiamo dialogato in strada, alla vigilia dell’approdo in Senato del relativo disegno ...

A "hashtag24" di Riccardo Bocca - il senatore Ostellari spiega la Legittima difesa col mattarello : Il decreto legge 104, quello sull'allargamento della detenzione delle armi, spiegato con un semplice mattarello da cucina. L'originale lettura del discorso sulla legittima difesa è data dal senatore della Lega Andrea Ostellari, che nel corso della quinta puntata di Hashtag24 - L'attualità condivisa, il programma condotto ogni venerdì alle 21 da Riccardo Bocca su SkyTg24, parla delle armi e del loro uso.Bocca chiede se ...

