Legittima difesa | le dichiarazioni di voto al disegno di legge in Senato | segui la diretta

La Legittima difesa sarà sempre presunta e per non essere puniti basterà un "grave turbamento". Al Senato si vota la legge della Lega : Via libera dell'aula del Senato all'articolo 1 del ddl sulla legittima difesa. È uno dei capisaldi della riforma targata Lega. L'articolo 1 infatti modifica l'articolo 52 del codice penale e introduce la parola "sempre". Quindi, la legittima difesa, di fatto, è sempre presunta, ovvero si riconosce sempre - nei casi dettati dalla legge - la proporzione tra offesa e difesa. I voti favorevoli sono 194, i voti contrari 52 e 4 gli ...

La Legittima difesa sarà sempre riconosciuta e per non essere puniti basterà un "grave turbamento". Al Senato si vota la legge della Lega : Via libera dell'aula del Senato all'articolo 1 del ddl sulla legittima difesa. È uno dei capisaldi della riforma targata Lega. L'articolo 1 infatti modifica l'articolo 52 del codice penale e introduce la parola "sempre". Quindi, la legittima difesa, di fatto, è sempre presunta, ovvero si riconosce sempre - nei casi dettati dalla legge - la proporzione tra offesa e difesa. I voti favorevoli sono 194, i voti contrari 52 e 4 gli ...

Difesa (il)Legittima? Ecco perché la proposta della Lega metterebbe a rischio la sicurezza : Altro che maggiori tutele, secondo l'associazione Antigone la proposta di legge sull'allargamento del regime della legittima...

Legittima difesa è più vicina : i grillini ritirano emendamenti : Ritirati gli emendamenti M5S al ddl sulla Legittima difesa . I senatori pentastellati, riferiscono fonti grilline, hanno deciso di ritirare le sette proposte di modifica al provvedimento fortemente ...

Senatori M5s ritirano emendamenti a ddl Legittima difesa : Roma, 23 ott., askanews, - I Senatori M5s Paola Nugnes, Gregorio De Falco e Elena Fattori hanno ritirato i sette emendamenti presentati in aula al Senato al ddl sulla legittima difesa. È quanto si ...

Decreto sicurezza - il no del senatore M5S De Falco 'Sui principi non cedo'. Ritirati emendamenti su Legittima difesa : Politica legittima difesa, al Senato la Lega accelera. Ma i 5Stelle provano ad ammorbidire il testo di LIANA MILELLA