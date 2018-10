Lecce | fa la gastroscopia all' ospedale | Teresa muore poco dopo a 49 anni

leggo

: #Lecce: 49enne di Squinzano morta dopo la gastroscopia, i familiari denunciano - NoiNotizie : #Lecce: 49enne di Squinzano morta dopo la gastroscopia, i familiari denunciano - gabry54 : Lecce, entra in coma durante la gastroscopia: Teresa muore a 49 anni - Quoti_Puglia : Entra in coma durante la gastroscopia: Teresa muore a 49 anni -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) E' entrata in coma durante una normaleed è morta pochi giorni. Non ce l?ha fattaTramacere, 49enne di Squinzano in Puglia, morta ieri pomeriggio...