Le quote e i pronostici di Barcellona-Inter

Le quote e i pronostici di PSG-Napoli : Il Napoli affronta il PSG nel match in programma mercoledì alle 21:00. Il club partenopeo, l'unico ancora imbattuto nel Gruppo E , guida la classifica provvisoria con 4 punti, frutto del pareggio a ...

Pronostici Champions League/ quote e scommesse per le partite - oggi 24 ottobre 2018 - : Pronostici Champions League: Quote e scommesse per le partite attese oggi 24 ottobre e previste per il terzo turno della fase a gironi.

Pronostici Champions League/ quote e scommesse per le partite (oggi 24 ottobre 2018) : Pronostici Champions League: Quote e scommesse per le partite attese oggi 24 ottobre e previste per il terzo turno della fase a gironi per la prima competizione del continente.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 06:42:00 GMT)

Pronostici Champions League/ quote e scommesse : la sfida storica di Amsterdam (3^ giornata) : Pronostici Champions League: le Quote e le scommesse sulle partite di martedì 23 ottobre, valide per la terza giornata della fase a gironi. In campo due italiane, ovvero Juventus e Roma(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:42:00 GMT)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE/ quote e scommesse : bavaresi favoriti ad Atene (terza giornata - oggi 23 ottobre) : PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: le Quote e le scommesse sulle partite di martedì 23 ottobre, valide per la terza giornata della fase a gironi. In campo due italiane, ovvero Juventus e Roma(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 11:50:00 GMT)

Pronostici Champions League/ quote e scommesse sulle partite della terza giornata (23 ottobre) : Pronostici Champions League: le Quote e le scommesse sulle partite di martedì 23 ottobre, valide per la terza giornata della fase a gironi. In campo due italiane, ovvero Juventus e Roma(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 05:34:00 GMT)

Pronostici Serie B / quote e scommesse 8^ giornata : il posticipo di alta classifica : Pronostici Serie B: Quote e scommesse fissate per le partite attese oggi domenica 21 ottobre 2018 e valide nella ottava giornata del campionato cadetto. (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 15:48:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A / quote e scommesse : Napoli - brutti ricordi da sfatare a Udine (9^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse sulle partite della nona giornata. Spicca ovviamente il derby della Madonnina Inter Milan, la Juventus ospita il Genoa mentre il Napoli va a Udine(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 17:32:00 GMT)

Pronostici Serie A / Scommesse e quote : Juventus - la striscia prosegue? (9^ giornata) : Pronostici Serie A: le quote e le Scommesse sulle partite della nona giornata. Spicca ovviamente il derby della Madonnina Inter Milan, la Juventus ospita il Genoa mentre il Napoli va a Udine(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:16:00 GMT)

Pronostici Serie B / Scommesse e quote : i numeri del sabato (8^ giornata) : Pronostici Serie B: le quote e le Scommesse sulle partite che si giocano per l'ottava giornata del campionato cadetto, che torna dopo la sosta per gli impegni delle nazionali(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:09:00 GMT)

Pronostici Serie B/ quote e scommesse sulle partite - 8^ giornata (20-21 ottobre) : Pronostici Serie B: le Quote e le scommesse sulle partite che si giocano per l'ottava giornata del campionato cadetto, che torna dopo la sosta per gli impegni delle nazionali(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 07:43:00 GMT)

Pronostici Serie A/ quote e scommesse sulle partite della 9^ giornata (20-21 ottobre) : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse sulle partite della nona giornata. Spicca ovviamente il derby della Madonnina Inter Milan, la Juventus ospita il Genoa mentre il Napoli va a Udine(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 07:10:00 GMT)

Scommesse Serie A - nona giornata : le quote - i pronostici e le possibili sorprese : Terminata la seconda pausa per le nazionali, si riparte spediti con il campionato di Serie A di calcio: tutto pronto per la nona giornata, ricomincia la lotta per le posizioni di vertice e, ovviamente, per lo scudetto. Tanti gli incontri interessanti in questo turno che sarà, come di consueto, spalmato nel week-end. Andiamo a scoprire le quote e i pronostici per quanto riguarda le Scommesse. nona giornata, tutte le quote per le ...

Pronostici Nations league/ quote e scommesse delle partite (4^ giornata - 14 ottobre) : Pronostici Nations league: Quote e scommesse per le partite, in programma oggi domenica 14 ottobre 2018 per il torneo Uefa. In campo anche l'Italia di Mancini. (Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 10:54:00 GMT)