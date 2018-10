Le Iene – Balotelli si vendica del fratello | lo scherzo ad Enock è da… Gomorra! VIDEO

sportfair

: Caro Enock, dovevi aspettarti la vendetta di Mario Balotelli. D’accordo, una macchina è una macchina, ma la potevi… - redazioneiene : Caro Enock, dovevi aspettarti la vendetta di Mario Balotelli. D’accordo, una macchina è una macchina, ma la potevi… - lecco_notizie : A Lecco lo scherzo di Mario Balotelli con Le Iene al fratello Enock - VisioneNotturna : ??? @sebagazzarrini per #LeIene: La vendetta di @FinallyMario sul fratello Enock -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Leorganizzano unoper ildel calciatore: SuperMario serve la sua personale vendetta adMarionon perdona e dopo aver ricevuto unoda Le, architettato con la complicità del, è ora per il calciatore del Nizza di servire la sua vendetta. L’attaccante contatta appositamente il programma di Italia Uno per organizzare unoal poverominore cogliendo una ghiotta occasione., infatti, ha affidato ad un rivenditore di fiducia la sua auto per rivenderla. La Mercedes del ragazzo, seguendo la trama dello, trova un’acquirente davvero particolare. Il personaggio che si presenta al salone d’auto per acquistare il mezzo sembra uscito da una puntata di Gomorra e non fa certo una bella impressione aldi. L’acquisto però va comunque a buon fine, ...