Lazio | Inzaghi | ' Il mio poker a Marsiglia sia una fonte di ispirazione'

Lazio - Inzaghi : 'Luis Alberto non convocato'. Acerbi : 'Dipende tutto da noi' : Non fa calcoli, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia della gara d'Europa League contro il Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa al Velodrome: Convocati. 'Per quanto riguarda la ...

Marsiglia-Lazio - la conferenza di Inzaghi LIVE : Dopo la sconfitta per 4-1 contro l'Eintracht Francoforte, la Lazio vuole tornare a vincere anche in Europa: due vittoria di fila in campionato senza subire gol, contro Fiorentina e Parma,, ora l'...

Lazio - Inzaghi è soddisfatto : 'E' una vittoria che vale molto' : 'A me la squadra è piaciuta tantissimo. Siamo stati bravi a trovare gli spazi contro una squadra molto difficile. Lo scorso anno vincevamo in trasferta con tanti gol, ma quest'anno il livello del ...

Lazio : Inzaghi - vittoria vale molto : ANSA, - PARMA, 21 OTT - "A me la squadra è piaciuta tantissimo. Siamo stati bravi a trovare gli spazi contro una squadra molto difficile. Lo scorso anno vincevamo in trasferta con tanti gol, ma quest'...

DIRETTA Parma Lazio, info streaming video e tv: Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca allo stadio Tardini, valida per la nona giornata di Serie A

Lazio - Inzaghi si affida alla voglia di riscatto di Immobile : Ieri un colpo di tacco, anzi il colpo di tacco scolpito a caratteri indelebili nel grande libro del calcio. Oggi il colpo basso a Ciro Immobile. Roberto Mancini, la Lazio e il Parma storie che s'...

Lazio - Inzaghi : 'Immobile? Uno come lui lo farei giocare sempre' : ROMA - 'come ho ritrovato Immobile dopo la Nazionale? Uno come lui lo farei giocare sempre. Ma c'è un ct e Mancini è stato chiaro a dire che le gerarchie possono sempre cambiare. Starà a Ciro ...

Lazio - Inzaghi difende il suo Ciro : "Immobile non si discute" : Ciro immobile ANSA Qualche dubbio di formazione, l'incognita che accompagna sempre la prima partita dopo una sosta e poi, soprattutto, un avversario insidioso, "la vera sorpresa del campionato",. La ...

Lazio - Inzaghi : 'Immobile in panchina in Nazionale? Io lo farei giocare sempre' : Vincere contro il Parma per continuare il sogno Champions. Simone Inzaghi è concentrato sulla trasferta con i gialloblù. Alla vigilia del match del Tardini il tecnico ha parlato in conferenza stampa ...

Lazio - Correa mette in crisi Inzaghi sulle scelte tecniche : Batte un colpo di Tucu: c'è anche Correa in corsa, mette lo sprint per Parma. Mai il ballottaggio a tre per un posto al fianco d'Immobile fu così aperto, per vincerlo l'argentino esce allo scoperto. ...

Lazio - Inzaghi ritrova Lukaku : il belga inserito nella lista per la Serie A : Cambio in corsa. Fuori Dusan, dentro Jordan. La Lazio, dopo otto giornate di campionato, modifica la lista dei 25 giocatori utilizzabili in Serie A: Basta, esterno destro nel 3-5-2 di Inzaghi, sarà ...

Lazio - maratoneta Parolo : Inzaghi lo reputa insostituibile per le qualità atletiche : Bravi, tecnici e cattivi. Gli insostituibili Parolo, Leiva e Milinkovic. Quelli che fanno il lavoro sporco, con carattere e qualità, riuscendo spesso a far brillare gli altri. Quelli a cui Inzaghi non ...

Lazio - nessuna lesione per Badelj. Inzaghi rilancia Patric : Buone notizie per Milan Badelj. Escluse lesioni muscolari per il centrocampista della Lazio che si era fermato per fastidi mercoledì pomeriggio. Il croato è stato sottoposto a esami strumentali. 'I ...

Lazio - Inzaghi resta a 3 in difesa : difesa a 4 per l'Europa League : TEST- Il test, come riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare utile in Europa League. Verso Parma al fianco di Radu e Acerbi si prospetta un ballottaggio tra Wallace e Luiz Felipe. Bastos e ...