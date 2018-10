Lazio | Inzaghi ' Al Marsiglia ne ho fatti già 4 | spero di ispirare i miei'

Marsiglia-Lazio - Inzaghi : "Siamo alla pari. Garcia? Nessun derby" : La vittoria di Parma è già in archivio, la Lazio non può fermarsi. Domani al Velodrome di Marsiglia la attende una partita fondamentale, forse decisiva per gli esiti del suo girone di Europa League. '...

Lazio - Inzaghi : 'Il mio poker a Marsiglia sia una fonte di ispirazione' : ROMA - ' I record esistono per essere battuti, speriamo che sia fonte di ispirazione per i miei ragazzi perché dobbiamo fare una partita importante contro una squadra che ha fatto un mercato faraonico'...

Lazio - Inzaghi : 'Luis Alberto non convocato'. Acerbi : 'Dipende tutto da noi' : Non fa calcoli, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia della gara d'Europa League contro il Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa al Velodrome: Convocati. 'Per quanto riguarda la ...

Marsiglia-Lazio - la conferenza di Inzaghi LIVE : Dopo la sconfitta per 4-1 contro l'Eintracht Francoforte, la Lazio vuole tornare a vincere anche in Europa: due vittoria di fila in campionato senza subire gol, contro Fiorentina e Parma,, ora l'...

Lazio - Inzaghi è soddisfatto : 'E' una vittoria che vale molto' : 'A me la squadra è piaciuta tantissimo. Siamo stati bravi a trovare gli spazi contro una squadra molto difficile. Lo scorso anno vincevamo in trasferta con tanti gol, ma quest'anno il livello del ...

Lazio : Inzaghi - vittoria vale molto : ANSA, - PARMA, 21 OTT - "A me la squadra è piaciuta tantissimo. Siamo stati bravi a trovare gli spazi contro una squadra molto difficile. Lo scorso anno vincevamo in trasferta con tanti gol, ma quest'...

Lazio - Inzaghi si affida alla voglia di riscatto di Immobile : Ieri un colpo di tacco, anzi il colpo di tacco scolpito a caratteri indelebili nel grande libro del calcio. Oggi il colpo basso a Ciro Immobile. Roberto Mancini, la Lazio e il Parma storie che s'...

Lazio - Inzaghi : 'Immobile? Uno come lui lo farei giocare sempre' : ROMA - 'come ho ritrovato Immobile dopo la Nazionale? Uno come lui lo farei giocare sempre. Ma c'è un ct e Mancini è stato chiaro a dire che le gerarchie possono sempre cambiare. Starà a Ciro ...

Lazio - Inzaghi difende il suo Ciro : "Immobile non si discute" : Ciro immobile ANSA Qualche dubbio di formazione, l'incognita che accompagna sempre la prima partita dopo una sosta e poi, soprattutto, un avversario insidioso, "la vera sorpresa del campionato",. La ...

Lazio - Inzaghi : 'Immobile in panchina in Nazionale? Io lo farei giocare sempre' : Vincere contro il Parma per continuare il sogno Champions. Simone Inzaghi è concentrato sulla trasferta con i gialloblù. Alla vigilia del match del Tardini il tecnico ha parlato in conferenza stampa ...

Lazio - Correa mette in crisi Inzaghi sulle scelte tecniche : Batte un colpo di Tucu: c'è anche Correa in corsa, mette lo sprint per Parma. Mai il ballottaggio a tre per un posto al fianco d'Immobile fu così aperto, per vincerlo l'argentino esce allo scoperto. ...

Lazio - Inzaghi ritrova Lukaku : il belga inserito nella lista per la Serie A : Cambio in corsa. Fuori Dusan, dentro Jordan. La Lazio, dopo otto giornate di campionato, modifica la lista dei 25 giocatori utilizzabili in Serie A: Basta, esterno destro nel 3-5-2 di Inzaghi, sarà ...

Lazio - maratoneta Parolo : Inzaghi lo reputa insostituibile per le qualità atletiche : Bravi, tecnici e cattivi. Gli insostituibili Parolo, Leiva e Milinkovic. Quelli che fanno il lavoro sporco, con carattere e qualità, riuscendo spesso a far brillare gli altri. Quelli a cui Inzaghi non ...