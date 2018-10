Lavoro | il Gruppo Mondadori ricerca collaboratori part time

Sci alpino - il gruppo discipline tecniche d Coppa Europa a Saas Fee per una settimana di Lavoro : Coppa Europa, le ragazze delle discipline tecniche al lavoro a Saas Fee Altra settimana di lavoro a Saas Fee per il gruppo discipline tecniche della squadra di Coppa Europa femminile: le ragazze convocate dal capo allenatore Matteo Guadagnini, di intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, sono Luisa Bertani, Lara Della Mea, Anita Gulli, Celina Haller, Lucrezia Lorenzi, Martina Perruchon, Marta Rossetti, Elena Sandulli e Carlotta ...

Sci di fondo - dodici gli azzurri del gruppo di Coppa del Mondo al Lavoro a Livigno in vista dell’esordio stagionale : Il gruppo di Coppa del Mondo a Livigno per nove giorni, under 20 al lavoro a Moena da giovedì 18 a mercoledì 24 ottobre Riprende da Livigno la preparazione sulla neve della squadra di Coppa del Mondo di sci di fondo, impegnata da venerdì 19 a domenica 28 ottobre. Il direttore tecnico Marco Selle ha convocato Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Mirco Bertolina, Elisa Brocard, ...

Sci alpino - il gruppo di Coppa del Mondo al Lavoro al Passo dello Stelvio 16 e 17 ottobre : Il gruppo di Coppa del Mondo femminile al gran completo al Passo dello Stelvio per due giorni Allenamento in comune per le squadre della velocità e delle discipline tecniche di Coppa del Mondo femminile, che si ritrovano per la prima volta in pista dopo la trasferta argentina. La sede è fissata al Passo dello Stelvio martedì 16 e mercoledì 17 ottobre con Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Karoline Pichler, Chiara Costazza, ...

Torino - Iago Falque svolge parte del Lavoro in gruppo : Torino - Buone notizie per il Torino all'indomani del pareggio di Bergamo in campionato con l' Atalanta . Iago Falque ha svolto parte del lavoro odierno con i compagni, che si sono sottoposti a un ...

Reazione a catena - Gabriele Corsi commosso dall'affetto del pubblico : "E' la vittoria di un grande gruppo di Lavoro" (VIDEO) : Gabriele Corsi si prepara a salutare il pubblico di Reazione a catena al termine di un'estate di successi non solo Auditel, come testimonia l'aneddoto che racconta, timidamente, a margine della presentazione napoletana di B come Sabato. "Mi ero ripromesso di non raccontarlo pubblicamente, ma violo questa decisione... questa mattina un signore mi ha mandato la foto della mamma che ogni sera apparecchia un posto a tavola anche per me...." la ...