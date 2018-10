Lavoro | il decreto fiscale smonta un altro pezzo di Jobs Act | allargata la cassa

Manovra 2019 - decreto semplificazioni : le ultime novità in tema Lavoro : Assieme al decreto fiscale e alla Legge di bilancio 2019, il Governo nella tarda serata di lunedì 15 ottobre, ha annunciato davanti alla platea dei giornalisti un altro importante provvedimento: il decreto semplificazioni, un tagliascartoffie con l’obiettivo di sburocratizzare il mondo delle imprese, ma non solo. Il decreto si occupa in buona parte di misure in tema di ammortizzatori sociali, riforme degli adempimenti per il lavoro e le ...

Genova - il neo commissario già al Lavoro. Critiche al decreto governativo : Per Bucci è cruciale la modifica dell'articolo 1 che esclude Autostrade dalla ricostruzione. Lunedì confermata la protesta degli sfollati della zona rossa -

Buone notizie per il Lavoro. Gli ultimi dati Istat prima del decreto Dignità : Più dipendenti, più contratti a termine e più occupati tra gli over 50. I dati sul mercato del lavoro diffusi oggi dall'Istat, aggiornati ad agosto, confermano alcune tendenze che durante l'anno sono andate consolidandosi e che portano il tasso di disoccupazione a scendere sotto la soglia del 10 per

Decreto Dignità - Di Maio : “Nessun dato testimonia perdite di Lavoro. Sgravi fiscali per assunzioni under 35” : Il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio risponde al question time in aula sulle interrogazioni riguardanti il Decreto Dignità: “Non c’è alcun dato che testimonia perdite di lavoro in seguito al Decreto Dignità. È stato concepito per stoppare il dilagare del precariato che uccide il futuro e la serenità dei nostri giovani. Con il Decreto Dignità disincentiviamo il ricorso al contratto a tempo determinato. Abbiamo messo un freno agli ...

Decreto Genova - Ragioneria generale al Lavoro per sbloccarlo. Per Palazzo Chigi coperture ok : E' quanto affermano fonti del Ministero dell'Economia precisando che il provvedimento è giunto alla Ragioneria generale dello Stato "senza alcuna indicazione degli oneri e delle relative coperture". ...

Lavoro : Martina - effetti devastanti decreto Di Maio : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Il ministro Di Maio dovrebbe uscire dai social e farsi un giro nei territori e tra le aziende del nord come del sud. Il suo decreto sta avendo effetti devastanti sull’occupazione”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, oggi a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, alla sede Amazon per incontrare sindacati e laboratori. ‘Decine di casi di ...

Economia : Ramazza - AssoLavoro - a 'Quotidiano Nazionale' - Decreto Dignità sprone al governo : Roma, 10 set 10:00 - , Agenzia Nova, - Il Decreto Dignità è legge: nelle prossime settimane diventerà pienamente operativo. Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, l'Associazione... , Res,

GIOVANI E Lavoro/ Stage - la manovra da evitare dopo il Decreto dignità : Studi anche recenti mostrano l'utilità dello Stage per l'inserimento dei GIOVANI nel mondo del LAVORO. Questo strumento va dunque tutelato. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 06:07:00 GMT)ILVA/ Il piano B regalato a Di Maio dai sindacati, di G. CazzolaCONSIGLI NON RICHIESTI/ Come sviluppare le soft skills al mare sotto l'ombrellone, di D. Zanda

DECRETO DIGNITÀ/ Il passo indietro di 50 anni nei contratti di Lavoro : La scorsa settimana il DECRETO DIGNITÀ è stato convertito in legge. La parte sui contratti di lavoro ci riporta di fatto indietro di 50 anni, spiega GUIDO CANAVESI(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 06:07:00 GMT)CONSIGLI NON RICHIESTI/ Soft skills, il segreto per superare le sfide del lavoro, int. a M. PierdicchiDECRETO DIGNITÀ/ I numeri (e la realtà) dimenticati dal Governo, di M. Mezzanzanica