Lauda dimesso dopo trapianto polmoni

F1 - Niki Lauda dimesso dall’ospedale! Il campione torna a casa a tre mesi dal trapianto : Niki Lauda ha lasciato l’ospedale General Vienna dove era ricoverato da quasi tre mesi. Il tre volte campione del Mondo di Formula Uno si era sottoposto a un delicato trapianto di polmone lo scorso 2 agosto e da quel momento era rimasto in osservazione nella struttura della capitale austriaca. Il 69enne è stato dimesso e potrà dunque tornare a casa visto che, come hanno riferito i medici, si trova in buone condizioni generali ma avrà ...