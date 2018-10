Lauda dimesso dopo il trapianto

F.1 - Niki Lauda dimesso dall'ospedale : 18.31 Niki Lauda ha lasciato la clinica dove era ricoverato da agosto per un trapianto di polmone. Il tre volte campione del mondo di Formula 1, 69 anni, è ancora debole e nelle prossime settimane dovrà seguire un piano di riabilitazione definito "intensivo" dall'ospedale di Vienna che lo ha avuto in cura. Lauda , che ...

F.1 - Niki Lauda dimesso dall'ospedale : 18.31 Niki Lauda ha lasciato la clinica dove era ricoverato da agosto per un trapianto di polmone. Il tre volte campione del mondo di Formula 1, 69 anni, è ancora debole e nelle prossime settimane dovrà seguire un piano di riabilitazione definito "intensivo" dall'ospedale di Vienna che lo ha avuto in cura. Lauda, che rischiò di morire in un incidente al Nurburgring nel 1976, ha già subito due trapianti di rene. L'ex pilota austriaco, in ...