L' attore del video sui terroni spiega le ragioni del successo della loro idea 

Walter Nudo - ecco Elvis e Martin : i due figli dell’attore : Dentro la casa del Grande Fratello Walter Nudo sta, piano piano, conquistando il pubblico. Modi gentile e sorriso sempre sul volto, Walter Nudo si candida seriamente alla vittoria finale. Chi non ha bisogno di conquistare sono i suoi due figli. Qualche giorno fa Elvis e Martin Nudo, i figli di Walter, hanno fatto una sorpresa al loro papà e gli hanno inviato un messaggio aereo. “Super Walter we love you. Elvis e Martin”.Elvis e Martin di 22 e 17 ...

Jensen Ackles da Supernatural 15 a Elseworlds? L’attore sul set del crossover di Arrow 7 - The Fash 5 e Supergirl 4 : Si lavora ormai da giorni, a ritmo serrato, proprio su Elseworlds, prossimo crossover di Arrow 7, The Flash e Supergirl 4 negli Usa e proprio tra le tante foto che continuano ad arrivare le ultime due stanno facendo discutere. In particolare, la prima riguarda l'avvistamento di Jensen Ackles sul set del crossover. I fan di Supernatural e delle serie DC hanno subito sperato che la loro preghiera fosse stata esaudita e che l'attore fosse sul ...

Assistente di volo fa sesso nel bagno dell’aereo con un attore porno gay - sospeso : Uno steward della Delta Airlines - un ragazzo di "circa 20 anni", di cui non è stato diffuso il nome - avrebbe avuto un rapporto orale, il cui video è stato diffuso su Twitter, col pornodivo Austin Wolf: gli è costato il posto.Continua a leggere

Cultura. Le iniziative in programma per intitolazione del Teatro di Cervia all'attore Walter Chiari : Durante l'anno ospita una stagione di prosa, di Teatro comico e dialettale, oltre a spettacoli per bambini, concerti, eventi musicali e conferenze. IL programma Venerdì 19 ottobre - Ore 21.00, Cinema ...

Lino Guanciale - le parole dell'attore : 'Conforti è un personaggio a cui sono legatissimo' : Lino Guanciale, durante un'intervista a 'Di Più', ha posto l'accento sul legame con il personaggio di Claudio Conforti [VIDEO]. Giovedì 25 ottobre torna la seconda stagione de L'Allieva che vede l'attore abruzzese protagonista insieme con Alessandra Mastronardi. Il protagonista di 'Non Dirlo Al Mio Capo' si è mostrato felice per tornare a vestire i panni del medico ed ha emozionato il padre ed ha formato una coppia vincente con la Mastronardi ...

Il fattore umano. Lo spirito del lavoro di Giacomo Gatti - prodotto da Inaz : ... attraverso il suo bello, che spesso viene dimenticato : c'è chi dichiara di mettere una parte di sé in ogni trattore su cui lavora, chi realizza una vera economia circolare recuperando reti da pesca,...

Hitman 2 : l'attore Sean Bean sarà protagonista della prima missione Bersaglio Elusivo : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno annunciato che l'attore di fama internazionale Sean Bean sarà protagonista della prima missione Bersaglio Elusivo del videogioco Hitman 2. Bean si calerà nei panni di Mark Faba, un agente dell'MI5 ora diventato un assassino a pagamento. Noto ai più con il soprannome de "L'Immortale", la reputazione di Faba quale maestro capace di fingersi morto non è seconda a nessuno e ha ...

Pieraccioni si è fidanzato con Ariadna Romero? La replica dell’attore al gossip sul suo conto : Leonardo Pieraccioni smentisce il gossip secondo cui l’attore e regista italiano avrebbe una relazione con la bellissima Ariadna Romero Dopo la relazione con Laura Torrisi, Leonardo Pieraccioni pare non aver trovato più una donna di cui innamorarsi. All’attore e regista italiano, avvistato qualche giorno fa insieme alla bellissima Ariadna Romero, è stato perciò affibbiato il flirt con la modella cubana con cui lui aveva girato ...

Alessandro Gassman - il figlio Leo a X Factor : la decisione dell’attore : Il figlio di Alessandro Gassman a X Factor: cosa pensa l’attore di Leo e che rapporto hanno Continua a far chiacchierare la partecipazione di Leo Gassman, il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, all’ultima edizione di X Factor. Per il momento il percorso del ragazzo nel reality show di Sky continua a gonfie vele, […] L'articolo Alessandro Gassman, il figlio Leo a X Factor: la decisione dell’attore proviene da Gossip ...

Israele - l’amore al tempo della guerra : attore ebreo e giornalista araba si sposano. E la destra insorge : Un attore e musicista rock lui, una giornalista impegnata lei e un matrimonio segreto. L’amore al tempo della guerra in terra di Israele diventa un affare di Stato. O almeno era quello che speravano Tsachi Halevi, ebreo israeliano, e Lucy Aharish, araba israeliana. Due cuori e due confessioni religiose che non solo non sono passate inosservate, ma hanno già scatenato le prime reazioni politiche. Una è quella del ministro dell’interno, il ...

Francesca Barra e Claudio Santamaria - lite in strada. Le lacrime dell'attore in macchina : Francesca Barra e Claudio Santamaria sono stati immortalati da settimanale Nuovo durante una furibonda lite in strada nel centro di Roma. L'attore e la giornalista si sono sposati il 21 luglio scorso ...