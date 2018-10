L' attacco di Rohani | I sauditi non avrebbero ucciso Khashoggi senza il sostegno

huffingtonpost

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) L'omicidio del giornalista Jamalnon ci sarebbe mai stato, secondo il presidente iraniano, se gli Usa non avessero sostenuto l'Arabia Saudita. "Non credo che un Paese osi fare una cosa del genereildegli Stati Uniti", ha dichiarato Hassanin un discorso trasmesso dalla televisione di Stato iraniana. La vicenda sarà, secondo il presidente iraniano, un test per le potenze occidentali: "dubbio le posizioni che gli Usa, l'Europa e gli altri Paesi adotteranno sulla questione rivelerà il grado della loro sensibilità sui diritti umani".Proseguono le indagini sull'omicidio: l'Arabia Saudita dopo un iniziale rifiuto ha dato il via libera all'ispezione del giardino del consolato di Istanbul da parte della polizia turca. Nella giornata di ieri, 23 ottobre, una fonte aveva riferito a Sky News che alcune parti del cadavere del giornalista ...