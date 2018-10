L' Antitrust multa Apple e Samsung | Aggiornamenti software per rendere vecchi i loro

Colgate - multa da mezzo milione dall’Antitrust per il dentifricio sbiancante : L'azienda punita per pubblicità ingannevole dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato perché avrebbe fatto credere ai consumatori di poter ottenere risultati contro l'ingiallimento dei denti simili a quelli dei trattamenti professionali sbiancanti in pochi giorni di utilizzo. "Comunicazioni commerciali fuorvianti e ingannevoli, sia per il mancato assolvimento dell'onere della prova, sia sulla base delle evidenze in senso contrario ...

Antitrust Ue - niente multa per McDonald's : niente multa dall'Antitrust Ue a McDonald's. La Commissione Europea aveva avviato un'indagine per delle tasse non pagate su alcuni profitti da parte della multinazionale statunitense . Che sfruttando ...