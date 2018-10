L'Antitrust multa Apple e Samsung : "Aggiornamenti software per rendere vecchi i loro smartphone". Prima condanna al mondo sulla obsolescenza programmata : Ed è la Prima decisione al mondo che colpisce la 'obsolescenza programmata' per la quale Apple, ad esempio, deve rispondere davanti ai tribunali francesi. Dallo smartphone alla lavatrice: ecco cos'è ...

Smartphone “azzoppati” - l’Antitrust multa Samsung e Apple : L’Antitrust ha sanzionato Apple e Samsung per 15 milioni di euro complessivi a causa degli aggiornamenti software che hanno procurato gravi inconvenienti e ridotto le funzionalità di alcuni cellulari. “Ad esito di due complesse istruttorie, l’AGCM ha accertato che le società del gruppo Apple e del gruppo Samsung hanno realizzato pratiche commerciali scorrette in violazione del Codice del Consumo in relazione al rilascio di alcuni ...

Apple e Samsung multate dall’Antitrust per “obsolescenza programmata” su iPhone 6 e Note 4. Decisione storica : L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Apple e Samsung per “obsolescenza programmata” applicata ad alcuni modelli di smartphone. Si tratta di una delle prime sentenze al mondo che affronta il tema della caducità dei dispositivi elettronici, ovvero l’adozione di accorgimenti tecnici e strategie che “costringono” il consumatore alla sostituzione di vecchi prodotti. Apple dovrà pagare 10 ...

