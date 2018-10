“L’Allieva” | ritorna la fiction di Rai1 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale

domanipress

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Dopo il grande successo della prima stagione, torna, ladi, coprodotta da Raied Endemol Shine Italy con, nei panni della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, e, nel ruolo del dott. Claudio Conforti, suo affascinante e severissimo mentore. La serie, sei nuove prime serate per la regia di Fabrizio Costa, è tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola “Le ossa della principessa” e “Una lunga estate crudele” (ed. Longanesi). In questa stagione Alice è alle prese con un nuovo anno di specializzazione in medicina legale. È cresciuta, ma continua ad avere la testa tra le nuvole e a combinare guai sul lavoro e in amore. Con il suo mentore, il Dottor Claudio Conforti – interpretato da– il rapporto continua a oscillare. I due, inevitabilmente attratti l’uno dall’altra, continuano ad essere ...