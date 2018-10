L’allieva 2 | trama prima puntata | il terzo incomodo

lanostratv

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Anticipazioni L’allieva 2,: una misteriosa scomparsa Domani, 25 ottobre, debutta inserata su Raiuno L’allieva 2, la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale che nel 2016 ha riscosso un grande successo. Le sei puntate della seconda stagione de L’allieva, dirette da Fabrizio Costa e prodotte da Rai Fiction e Endemol Shine Italy, sono tratte dai romanzi di Alessia Gazzola. Dove eravamo rimasti? Alice Allevi (Alessandra Mastronardi), specializzanda in medicina legale, collabora con il dottor Claudio Conforti (Lino Guanciale). Claudio non perde occasione per mettere in difficoltà Alice. In realtà il dottore è attratto dalla ragazza che ha un grande fiuto investigativo. Alice si fidanza con Arthur Malcomess (Dario Aita), figlio del direttore dell’istituto di medicina legale detto “il Supremo”. La storia tra i due giovani ...