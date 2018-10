L' Allieva 2 | i nuovi personaggi

blogo

Resta praticamente invariato rispetto alla prima stagione, il cast de L'Allieva 2, la serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, co-prodotta da Rai Fiction e da Endemol Shine Italy che vede Alessandra Mastronardi vestire nuovamente i panni di Alice Allevi, specializzanda di Medicina Legale con la passione per la risoluzione dei casi in cui sono coinvolte le vittime di cui effettua l'autopsia.Anche nella seconda stagione, diretta da Fabrizio Costa, la protagonista si ritrova circondata da uomini di cui subisce il fascino: oltre a Carlo Conforti (Lino Guanciale), il suo superiore, ed Arthur (Dario Aita), con cui ha avuto una storia, Alice s'imbatterà in un nuovo personaggio, che non farà altro che complicare la sua situazione sentimentale.