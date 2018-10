L’allarme di Tria | «Spread troppo alto | non possiamo mantenerlo così a lungo  Casalino?

Manovra - L’allarme di Confindustria : “Le tasse rischiano di aumentare” : Il Centro studi Confindustria mette in discussione alcune misure inserite del contratto di governo, difficili da attuare anche ponendo il deficit al 2,4%. Il rischio, secondo gli studiosi, è che aumentino le tasse e che il PIL si fermi allo 0,9% nel 2019. Luigi Di Maio però tira dritto e alla Camera ha ribadito che "il governo non torna indietro".Continua a leggere

Tria torna a Roma - L’allarme di Juncker : «Rigidi o euro a rischio». Salvini replica : «Basta insulti» : Il ministro dell'Economia rientrato in serata a Roma e non parteciperà all'Ecofin. Le critiche di Moscovici e Dombrobskis: «A prima vista non rispetta le regole», «Italia sceglie più spesa, ma pagano gli italiani»