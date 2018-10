L' allarme del procuratore capo Greco | ' La Lombardia è la terra degli evasori fiscali'

Savona - rogo distrugge la nuova sede dell’Autorità Portuale : «L’allarme antincendio non è scattato» | : Vigili del Fuoco sul posto, traffico in tilt in corso Mazzini e via Gramsci. Quaranta persone evacuate, la sindaca: «Tenete le finestre chiuse»

Microplastiche nelle feci : è allarme/ Cosa mangiamo? Più del 50% della popolazione mondiale ingerisce... : allarme per Microplastiche nelle feci. Viene da chiedersi Cosa mangiamo, visto che uno studio di Vienna ci racconta come siano presenti nel più del 50% della popolazione mondiale.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 16:53:00 GMT)

Roma - in città 1500 tifosi del Cska - allarme ultrà fino a domani : L'allarme è forte, con circa 1.500 tifosi del Cska Mosca a seguito dei russi, di cui molti considerati "pericolosi". Tanti degli ultrà del Cska sono già sbarcati ieri a Roma, altri lo faranno oggi, ...

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - è allarme in 7 Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il sistema depressionario presente sul Tirreno centro-meridionale continua a determinare una spiccata instabilità al centro-sud, con precipitazioni che nella prima parte della giornata di domani insisteranno su tutto il meridione, per poi concentrarsi con maggiore persistenza su Calabria e Sicilia. La ventilazione continuerà ad essere intensa dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

L'allarme della banca d'affari : "Lo spread alto porta impatto negativo" : Lo spread alto ? Più che le famiglie lo pagheranno le banche. Ne è convinto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti , che ieri al Messaggero aveva spiegato come 'l '...

Tromba d'aria Milano : bufera di vento/ Maltempo ultime notizie : allarme verso il centro della città : Tromba d'aria a Milano, bufera di vento nella zona sud fino a Viale Monterosa: ultime notizie Maltempo in Lombardia, il vortice si sta spostando verso il centro della città.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 00:07:00 GMT)

allarme della CGIA : abbiamo un Fisco "bulimico" : Gli italiani sono ricchi di fantasia, anche nel campo fiscale. Oltre a essere bersagliati da oltre 100 tasse di tutti i generi, con un numero di scadenze fiscali da far rabbrividire anche il ...

Si fingono tecnici dell'acqua per derubare gli anziani : allarme in Gallura : Truffe in Gallura. All'inizio era un fantomatico controllo del contatore, poi si è passati a una non meglio precisata verifica sulla bolletta dell'acqua. Tutto per entrare in casa e cercare di rubare ...

Aids a Roma - è allarme contagio : ecco l'identikit dell'untore : Ricerche serrate della polizia per rintracciare e fermare l?untore che avrebbe contagiato con il terribile e mortale virus dell?Aids, la sua ex moglie e probabilmente anche altre donne...

allarme contagio Aids a Roma : diffuso l’identikit dell’untore : Torna l’incubo untore a Roma. Una donna ha infatti denunciato di aver contratto l’Aids dal suo ex marito e ha deciso di rivolgersi alle autorità per lanciare un appello. ”Quando eravamo ancora sposati mi ha trasmesso l’Aids e ho scoperto che lui sapeva già di essere ammalato”. Come riportava il Messaggero nell’edizione del 17 ottobre ”un uomo residente nella zona di Roma nord, è ricercato dalle forze dell’ordine per i ...

Aids a Roma - è allarme contagio : ecco l'identikit dell'untore : Ricerche serrate della polizia per rintracciare e fermare l?untore che avrebbe contagiato con il terribile e mortale virus dell?Aids, la sua ex moglie e probabilmente anche altre donne...

Polizia postale - allarme hacker : così ti rubano le password del conto in banca : Sta aumentando esponenzialmente l'attività di phishing quindi bisogna stare molto attenti. L'allarme è stato lanciato su Twitter dalla Polizia di Stato che segnala che la postale ha osservato una notevole attività di hackeraggio ai danni di alcune note banche. Leggi anche: Violò il sito della Nasa,

Italia - è allarme contagio Aids. La denuncia della ex moglie : è caccia all’uomo : ”Quando eravamo ancora sposati mi ha trasmesso l’Aids e ho scoperto che lui sapeva già di essere ammalato”. Così una donna residente a Roma ha portato alla luce un nuovo caso ‘epidemia’ di Aids. Come nel caso di Valentino Talluto, condannato dalla III Corte di Assise a 24 anni di reclusione per lesioni gravissime, la storia di un uomo dell’Ecuador è finita all’attenzione della polizia. Come riporta il ...

Toninelli lancia l'allarme sui piloni delle autostrade A24 e A25 : In Italia “La Manovra dell’Italia non rispetta le regole di bilancio”, ha detto Jean-Claude Juncker. Il presidente della Commissione europea ha aggiunto che “se noi tollerassimo queste scelte gli altri stati membri ci insulterebbero”. Luigi Di Maio ha risposto che “a Juncker rimane ancora tempo fino