L’abbraccio con De Laurentiis e quella frase sibillina di Giuntoli | il Napoli sogna il

WWE – Roman Reigns annuncia di avere la leucemia : L’abbraccio con i wrestler nel backstage è commovente [VIDEO] : Nell’ultima puntata di Raw, Roman Reigns ha annunciato di essere tornato a lottare contro la leucemia e di dover rinunciare al Titolo Univesale: l’abbraccio con le altre superstar WWE nel backstage è stato commovente Nel corso dell’ultima puntata di Raw, andata in onda nella notte di ieri, Roman Reigns ha scioccato l’intero WWE universe con un annuncio clamoroso: il Campione Universale ha svelato di essere tornato a ...

Roma - L’abbraccio tra Renzi e Gentiloni alla manifestazione Pd. L’ex segretario : “Governo scherza con il fuoco” : Dopo le polemiche post sconfitta elettorale e la cena contestata e poi saltata da Calenda che doveva riunirli, alla manifestazione del Pd organizzata a Roma contro il governo M5s-Lega si sono ritrovati sotto il palco l’ex segretario dem Matteo Renzi e l’ex premier Paolo Gentiloni. I due dirigenti dem si sono abbracciati all’arrivo e lo stesso Gentiloni ha cercato di allontanare le polemiche passate. Così, di fronte alle domande ...

Thiem e quelL’abbraccio con Nadal agli US Open : “mi ha stupito - é un grande sportivo” : Durante la conferenza stampa dell’ATP di Vienna, Thiem é tornato a parlare dell’abbraccio con Rafa Nadal dopo i quarti di finale US Open Dominic Thiem e Rafa Nadal hanno giocato quello che è stato, probabilmente, il miglior match degli US Open. Ad uscirne vincitore é stato lo spagnolo, ma dopo quasi 5 ore di battaglia conclusa al quinto set. Al termine della sfida Nadal ha abbracciato uno sconsolato Thiem, sussurandogli ...

Padre e figlio down si ritrovano in aeroporto/ Video - L’abbraccio e il commovente incontro : Per la prima volta nella loro vita un Padre e il figlio di down avevano trascorso una settimana separati. L'incontro all'aeroporto è stato filmato, ed è commovente(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 18:27:00 GMT)

F1- Raikkonen in pole a Monza - quante emozioni ai box per la moglie Minttu : prima le lacrime poi L’abbraccio con Arrivabene [VIDEO] : Una pole position che vale tanto: lacrime di gioia ai box Ferrari per la moglie di Kimi Raikkonen Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad avere la meglio e conquistare una ...

F1- Raikkonen in pole a Monza - quante emozioni ai box per la moglie Minttu : prima le lacrime poi L’abbraccio con Arrivabene [VIDEO] : Una pole position che vale tanto: lacrime di gioia ai box Ferrari per la moglie di Kimi Raikkonen Giornata incredibilmente di festa a Monza: una splendida doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Italia. Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno beffato sul finale Lewis Hamilton, quasi certo di terminare davanti ai rivali della ‘rossa’. Questa volta, è il finlandese della Ferrari ad avere la meglio e conquistare una ...