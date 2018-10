MANOVRA - bocciaTURA UE/ Ultime notizie - Juncker “Mai lo avrei pensato”. 3 settimane per nuova bozza : MANOVRA, BOCCIATURA UE: impegni violati. Ultime notizie, 3 settimane per nuova bozza: cosa rischia l’Italia? Secondo il Financial Times, dovrebbero arrivare multe molto salate(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Per la prima volta l’Ue boccia la manovra : “Così va in crisi l’Unione” : «Non avrei mai pensato di arrivare fin qui, mai». Chi ha raccolto lo sfogo di Jean-Claude Juncker lo descrive come «estremamente amareggiato» per il passo compiuto ieri. Ha ripetuto che lui - presidente dell’Eurogruppo dal 2005 al 2013 - mai avrebbe immaginato di dare il via alla bocciatura-lampo di una manovra nelle vesti di presidente della Commi...

La Ue boccia la manovra - Mattarella : «Tutelare i risparmi delle famiglie» : Sul fronte dei conti pubblici ieri sono prepotentemente emersi quattro fatti. Primo: per la prima volta nella sua storia, l'Unione Europea ha bocciato in blocco, richiedendone la riscrittura...

La Commissione Ue boccia la “manovra” : chiesta una nuova bozza in 3 settimane : È la prima volta che avviene una bocciatura immediata: l’Italia ora ha tre settimane di tempo per inviare una nuova bozza di bilancio

L'UE boccia LA MANOVRA/ Le due carte rimaste all'Italia per vincere : Scontrarsi con l'Unione Europea come sta avvenendo ora lascia all'Italia solo due modi per vincere questa sfida. E uno di questi è l'uscita dalla moneta unica(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 06:03:00 GMT)MANOVRA 2019/ La "linea Savona" per limitare i danni con Ue e mercati, di C. PelandaMANOVRA & MERCATI/ La vera causa della danza dello spread, di P. Annoni

Manovra economica : arriva la bocciatura da parte dell'Unione Europea : Nonostante la fermezza del Governo M5S - Lega ad andare avanti con l'attuale impostazione della Manovra economica l'Unione Europea ha ufficialmente, e per di più a mercati aperti, bocciato il Documento Programmatico di Bilancio inviatogli dal Governo italiano. Una bocciatura totale comunicata [VIDEO]intorno alle ore 15:00 italiane e che, fondamentalmente, sarebbe dovuta alla deviazione dal percorso europeo di riduzione del deficit. Si tratta ...

Ue boccia la manovra dell'Italia : può aprirsi una crisi senza precedenti con Bruxelles : L'Italia aveva annunciato che la lettera della Commissione Europea non avrebbe cambiato le carte in tavola. L'idea di innalzare il deficit per finanziare la cosiddetta manovra del popolo non poteva in alcun modo essere messa in discussione. Una posizione netta, ribadita in più circostanze da Conte, Di Maio e Salvini, che però non ha scalfito la posizione dell'Unione Europea, che non ha variato il proprio punto di vista: l'esposizione italiana ...

L'Ue boccia la Manovra - ma dal governo nessun dietrofront : 'Non si tocca' : La Commissione Ue ha bocciato, come previsto, il testo della Manovra approvato dal governo e ora ne chiede uno nuovo, entro tre settimane. Ma dall'esecutivo nessuno dietrofront, si va avanti, convinti ...

Manovra bocciata dall'Ue : deviazione netta del Governo/ Ultime notizie - Giorgetti : "mai più supini all'Europa" : Manovra Economica 2019: Commissione Ue boccia l'Italia, ecco cosa succede ora. Ultime notizie, Salvini-Di Maio a Moscovici: 'non si cambia'.

Manovra bocciata - Di Maio : “Non arriveranno le cavallette - taglieremo altri sprechi” : Il vicepremier Luigi Di Maio commenta la bocciatura della Manovra a Di Martedì: "Non aderisco a questa politica del terrorismo psicologico per la quale adesso con questa bocciatura arriveranno le cavallette. Avremo tutto il tempo di interloquire e dialogare con l'Ue. Noi siamo forti delle nostre ragioni".Continua a leggere

Dritti come treni. L'Ue boccia la manovra - ma per Di Maio e Salvini non cambia nulla : Non c'è migliore immagine della giornata di quella che regala l'aula di Montecitorio intorno alle 16. Si discute di videosorveglianza negli asili, ma tutti i gruppi di opposizione chiedono di intervenire sull'ordine dei lavori. La presidenza lo concede. E tutti chiedono a gran voce che il governo venga in aula a riferire sulla bocciatura della legge di bilancio arrivata appena un'ora prima da Bruxelles. Sono soprattutto Pier Carlo Padoan ...

L'Ue boccia la manovra. Mattarella : «Evitare il disordine dei conti» : Un Paese che ha prima ricevuto una flessibilità senza precedenti, ha poi varato una manovra che contiene uno sforamento senza precedenti e costringe ora la Commissione Ue a fare una mossa...

Ue boccia Manovra; Pd : Manovra fa male al Paese; Migrantes : Con Dl Salvini rischio boom irregolari - : Messo a punto nel confronto con il mondo delle imprese, il progetto si propone tra l'altro di far rientrare in Italia alcuni di quei cervelli all'estero che sono insieme vanto e onta per il sistema ...