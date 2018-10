La tiara di Diana è tornata a brillare sulla testa di Kate L' omaggio incanta tutti

huffingtonpost

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)vengono spesso paragonate tra loro e l'ultimodella duchessa di Cambridge alla madre di William dimostra che la comparazione risulta evidentemente lusinghiera per lei. Nel corso di un banchetto di Stato a Buckingham Palace, brillavadella Middleton laappartenuta a Lady D. Si trattava di una cena in onore del re Willem-Alexander e della regina Maxima dei Paesi Bassi, durante la quale Elisabetta ha parlato per la prima volta pubblicamente della Brexit, di cui re Willem-Alexander si è detto rattristato.Al banchetto, come protocollo impone, le donne reali hanno dato sfoggio di gioielli, diademi e abiti scintillanti., come sempre, è apparsa perfettamente all'altezza, con indosso un vestito celeste fasciato sui fianchi, impreziosito dai diamanti di, collier e orecchini. Un dettaglio completava poi l'outfit: l'immagine di ...