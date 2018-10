La tecnologia utilizzata in Red Dead Redemption 2 è una significativa evoluzione di

eurogamer

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) I giochi Rockstar sono sempre tra i prodotti tecnicamente più impressionanti sul mercato, una dichiarazione che, a quanto sembra, suonerà più vera che mai con Red2. Ogni singolo secondo di filmato che abbiamo visto fino ad ora è sembrato davvero sorprendente.E se la grafica e il livello di dettaglio sono certamente impressionanti, anche la promessa degli NPC dinamici di Red2 è qualcosa che non vediamo l'ora di poter provare con mano.Come riporta Gamingbolt, secondo Rockstar, lache hanno usato inizialmente in Red2 può essere ritrovata in Grand Theft Auto 5. Inoltre, il fatto di aver portato GTA 5, un gioco PS3 / Xbox 360 sulle console current-gen, li ha aiutati a familiarizzare con gli hardware di PS4 e Xbox One, per essere in grado di ottimizzare Red2 molto meglio.Read more…