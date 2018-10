La tecnologia Bio-on per la bio plastica sbarca in Russia

Bio-on concede in licenza a TAIF tecnologia per produrre bioplastica in Russia : Bio-on , società attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, ha firmato un accordo con il gruppo russo TAIF JSC che acquisterà una licenza per costruire nella Repubblica del Tatarstan il ...

Istituto italiano di tecnologia - dall'Europa 10 mln di euro per gli arti bionici del futuro : Il finanziamento del Consiglio euro peo della Ricerca (Erc) all'Iit, con l'Imperial college di Londra e la Medical university di Vienna, per sviluppare arti bionici da connettere direttamente al corpo

Istituto italiano di tecnologia : dall'Europa 10 mln di euro per gli arti bionici del futuro : Il finanziamento del Consiglio euro peo della Ricerca (Erc) all'Iit, con l'Imperial college di Londra e la Medical university di Vienna, per sviluppare arti bionici da connettere direttamente al corpo

Foundation for a Smoke-Free World condivide un'Agenda preliminare su salute - scienza e tecnologia e presenta una richiesta multimilionaria in dollari per proposte per lo sviluppo di biomarcatori : La Foundation presenta una richiesta multimilionaria di dollari per lo sviluppo di biomarcatori Insieme alla sua Agenda preliminare su salute, scienza, e tecnologia sta presentando una , RFP, per ...