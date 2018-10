La squadra calcio dell' Ordine degli avvocati insieme in campo per Tria Corda

La Rustica (calcio - Prom.) - Verdini verso la Luiss : «Una squadra pericolosa e che segna tanto» : Roma – Un punto in due partite per la Promozione del La Rustica, con l’aggiunta dell’eliminazione dalla Coppa Italia. Non è un momento molto brillante per la formazione di mister Daniele Paolini, reduce dal pari di domenica scorsa sul campo del Rodolfo Morandi per 1-1. «Nel primo tempo siamo andati meglio noi, passando in vantaggio col gol di Simonetta – dice il difensore centrale classe 1987 Valerio Verdini – Nella ripresa loro hanno ...

Calcio femminile - UFFICIALE : l’Inter avrà una sua squadra. Acquisito il titolo della Asd Inter Milano : E’ UFFICIALE: l’Inter avrà una sua squadra nel Calcio femminile. Con una nota pubblicata sul proprio sito UFFICIALE, la società nerazzurra ha infatti annunciato l’acquisizione del titolo sportivo dell’Asd femminile Inter Milano (attualmente prima in Serie B a punteggio pieno dopo due giornate) e, nello stesso tempo, delle prestazioni delle calciatrici appartenenti alla Prima Squadra e alla Primavera. Pertanto il progetto ...

A Sky Calcio Club scendono in campo più di 120 derby. Ecco la super squadra di Caressa. E c'è anche Mancini : Appuntamento con Fabio Caressa ed i suoi ospiti al termine del derby su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno . Costacurta, derby significa... la prima da titolare nel Milan "Per me derby vuol dire ...

Tragedia sfiorata - pullman si ribalta sul cavalcavia : paura per una squadra di calcio [NOMI e DETTAGLI] : Le ultime ore sono state di apprensione, si è rischiata una Tragedia che avrebbe sconvolto il mondo del calcio. Il pullman che accompagnava i calciatori dell’Hermes Casagiove ha rischiato di finire sui binari del treno. L’episodio è avvenuto presso la stazione di Ponte, in provincia di Benevento, l’automezzo ha sfondato le recinzione ed è rimasto in bilico sul muretto, da valutare il motivo dell’incidente, una ...

Calciomercato - ecco la squadra in pole per Piatek del Genoa : La vera sorpresa di questo inizio di stagione è sicuramente l’attaccante Piatek, il calciatore è finito nel mirino delle big, in pole il Napoli come conferma il presidente Da Laurentiis nel corso della prestazione del Napoli Club Solopaca: “Ho già parlato con Preziosi e l’agente del calciatore. Dobbiamo risentirci quanto prima. Con calma capiremo se Piatek o altri sono funzionali al nostro progetto. Di sicuro è un giovane ...

Si candida in una lista alleata della Lega - Titty Astarita esclusa dalla squadra di calcio femminile : Tenete la politica fuori dallo sport!". Cosi' su Twitter il vicepremier Matteo Salvini commenta il caso: Gli unici razzisti sono i buonisti di sinistra. Tenete la politica fuori dallo sport! https://...

Matteo Salvini - Titty Astarita : cacciata dalla squadra napoletana di calcio perché candidata della Lega : E' stata cacciata dalla squadra di calcio in cui giocava perché si è candidata nella Lega a Marano. Titty Astarita , capitana della formazione femminile dell' Afro Napoli , è infatti stata invitata ...

Nazionale Sarda Calcio - Vittorio Sanna sarà il direttore generale della squadra : Vittorio Sanna ha ricevuto dalla Federatzione Isport Natzionale Sardu l'incarico di direttore generale della squadra in vista dei prossimi campionati europei CONIFA Federatzione Isport Natzionale ...

Nazionale Sarda Calcio – Vittorio Sanna sarà il direttore generale della squadra : Vittorio Sanna ha ricevuto dalla Federatzione Isport Natzionale Sardu l’incarico di direttore generale della squadra in vista dei prossimi campionati europei CONIFA Federatzione Isport Natzionale Sardu ha conferito l’incarico di direttore generale (in sardo Maistru de Bòcia) della Nazionale Sarda di Calcio a Vittorio Sanna in vista dei prossimi campionati europei CONIFA che si svolgeranno ad Artsakh nel 2019. “Siamo molto ...

?Calcio : Udinese-Juventus 0-2 - ottava vittoria di fila per squadra di Allegri : Contro l'Udinese è arrivata l'ottava vittoria su otto partite per la Juve: i bianconeri di Massimiliano Allegri espugnano il Friuli per 2-0 con le reti nel primo tempo di Bentancur al 33mo e di Ronaldo al 37mo. Il decimo successo di fila tra campionato e Champions League consente alla Juve di portarsi a quota 24, temporaneamente a +9 dal Napoli. I friulani restano a 8 punti.

Calcio - cena di squadra per la Juventus - paga Pjanic per tutti : Cristiano RonaldoShaquille O'Neal Edin DzekoSamuel Eto’o David Beckham Stanislav ManayevPilotiFloyd Mayweather Jr.È come la vostra cena dopo il calcetto, solo che la squadra è un po’ diversa. Attorno al tavolo in questo caso c’è l’intera Juventus. I campioni d’Italia sono tutti a cena insieme a rinforzare il morale del gruppo che già va a gonfie vele, a punteggio pieno, in campionato e in Champions ...