LA SICILIA ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Strade allagate e automobilisti bloccati a Roma per il maltempo - in SICILIA famiglie evacuate e frane : L'Italia è investita da un'ondata di maltempo. Da Roma a Palermo forti nubifragi hanno colpito la penisola facendo registrare danni e problemi in varie zone delle città. Bomba d'acqua nella serata di ieri, 21 ottobre, sulla Capitale. Le piogge hanno provocato allagamenti e disagi in diverse zone della città. In particolare i vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti in via Tiburtina, via Collatina e Via ...

Allerta Meteo SICILIA : criticità “gialla” per temporali - vento forte e mareggiate : La Protezione Civile Regionale Siciliana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per rischio Meteo-idrogeologico, valido fino alle ore 24 di oggi. In particolare, il bollettino segnala “dalle prime ore del 22 ottobre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di ...

Maltempo : dalla Regione SICILIA i primi 6 milioni ai Comuni alluvionati : Sei milioni di euro destinati dalla Regione Sicilia a favore delle Province e dei Comuni che hanno subito pesanti danni dall’alluvione di questi ultimi giorni. Sono i primi provvedimenti decisi dal governo regionale, convocato d’urgenza questo pomeriggio a Palazzo d’Orleans dal presidente Nello Musumeci, allargato ai dirigenti della Protezione civile, dell’Ambiente, della Programmazione, del Bilancio e della Struttura ...

Maltempo SICILIA : militari dell’esercito a Scordia in soccorso alla popolazione : Un’aliquota di militari del 4° reggimento genio guastatori della brigata “Aosta” di Palermo si sta recando a Scordia in soccorso agli abitanti colpiti dall’alluvione. L’esercito è intervenuto già nelle prime ore dell’emergenza con altro personale della brigata, proveniente dal 62 reggimento fanteria di Catania, ai quali si affiancheranno oggi i guastatori del 4° reggimento, con gli mezzi speciali per il ...

Esondazioni - frane e allagamenti. Per la SICILIA è stata una giornata durissima : Nubifragi, Esondazioni, frane, crolli e allagamenti, con molte strade trasformate in fiumi di acqua, fango e detriti e gente salita sui tetti. La Sicilia orientale travolta dall'ondata di maltempo. Particolarmente colpite le province di Catania e Siracusa. Non risparmiati neppure l'Ennese, il Ragusano e il Messinese. Strade in tilt, binari allagati, voli dirottati. Leggi anche gli articoli su Fatto Quotidiano, Il Giornale ...

Maltempo - alluvione in SICILIA : diverse strade bloccate e numerose zone ancora allagate : Forte ondata di Maltempo nella Sicilia orientale: le zone più colpite sono quelle tra Lentini e Francofonte con diverse aree interpoderali sommerse dall’acqua. La sala operativa della Protezione civile regionale sta coordinando gli interventi che hanno investito parte delle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Si registrano “diverse strade bloccate e numerose zone ancora allagate. Per fortuna e’ spuntato il sole e le squadre ...

Nubifragio in SICILIA - Allagamenti nel catanese - persone rifugiate sui tetti : Palermo - Sedi stradali allagate come fiumi, auto travolte e portate via dalla 'corrente', altre bloccate con persone dentro soccorse da vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine e volontari. Statali e vie coperte da detriti e fango, case e negozi invase da acque melmose. Si presentano così stamattina diversi paesi del catanese per il violento Nubifragio che la notte scorsa si è abbattuto sulla Sicilia ...

Maltempo SICILIA : binari allagati - stop ai treni sulla Catania-Siracusa : Circolazione ferroviaria sospesa dalle 09:45 sulla linea Catania–Siracusa a causa dell’allagamento dei binari fra Lentini e Agnone determinato dalle abbondanti piogge che stanno interessando la zona. Attivo un servizio sostitutivo con bus fra le stazioni di Catania e Augusta. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali ...

Maltempo in SICILIA - notizie : violenti temporali tra Agrigento e Siracusa - gravi allagamenti a Gela : Vasto fronte temporalesco sulla Sicilia meridionale, colpito duramente il litorale. Disagi e allagamenti a Gela. Come ampiamente preannunciato qualche ora fa, un vasto fronte temporalesco si è...