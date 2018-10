serie B - Tar del Lazio dà ragione ai club : ora il campionato può tornare a 22 squadre. La Lega Pro sospende le gare : Il nuovo capitolo del caso Legato al format di Serie B lo firma il Tar del Lazio. Il tribunale amministrativo ha disposto che venga riesaminata la posizione di Novara, Pro Vercelli e Ternana da parte degli organismi sportivi competenti. Tradotto: il campionato cadetto, partito a 19 squadre, può tornare ora a 22 club. Il collegio presieduto da Germana Panzironi ha formalmente rimandato la questione alla Figc, sospendendo il pronunciamento del ...

Il Tar del Lazio accoglie i ricorsi : la serie B può tornare a 22 squadre : Il Tar del Lazio ha acolto la "domanda di sospensione di tutti i provvedimenti impugnati" riguardo il passaggio della Serie B a 19 squadre L'articolo Il Tar del Lazio accoglie i ricorsi: la Serie B può tornare a 22 squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

serie B - il Tar Lazio dà ragione ai club. Il campionato può tornare a 22 : Clamoroso al Tar, verso una Serie B nuovamente a 22 squadre. Con un'ordinanza che davvero farà discutere, il Tribunale amministrativo del Lazio questa mattina ha accolto le istanze cautelari ...

Clamoroso in serie C : il TAR accoglie il ricorso della Ternana - può tornare in B ma… : Tutto quello che sta accadendo al calcio italiano è davvero incredibile, dopo l’avvio dei campionati di B e C e i vari ricorsi respinti, adesso è arrivata un’altra novità dal TAR del Lazio. Quest’ultimo ha accolto il ricorso della Ternana che può quindi tornare in Serie B. Il problema? La Ternana ha già disputato 5 […] L'articolo Clamoroso in Serie C: il TAR accoglie il ricorso della Ternana, può tornare in B ma… ...

Apple Watch serie 4 può davvero salvarti la vita? : Apple ha da pochissimo presentato i suoni nuovi device, tra cui i nuovissimi iPhone XS, XS Max e iPhone XR. Fiore all’occhiello della presentazione però, è stato l’innovativo Apple Watch Serie 4, uno smartWatch con leggi di più...

Probabili formazioni / Napoli Sassuolo : Hamsik può riposare? Diretta tv - orario - ultime notizie live (serie A) : Probabili formazioni Napoli Sassuolo: Diretta tv, orario e le ultime notizie sui giocatori attesi domani in campo al San Paolo per la giornata della Serie A.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 14:00:00 GMT)

PRONOSTICI serie B / Scommesse e quote : cosa può succedere al Curi? (7^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B, quote e Scommesse sulle partite della 7^ giornata del campionato cadetto. Le nostre favorite, l’analisi dei match (6-7 ottobre 2018)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 13:36:00 GMT)

Ripescaggi serie B - non è finita : 4 club pronti ad una mossa che può cambiare le carte in tavola : Ripescaggi Serie B – E’ una situazione delicatissima per quanto riguarda il campionato di Serie B, l’ultima sentenza ha confermato il format di 19 squadre. Il Tribunale Federale ha dichiarato inammissibili il ricorso contro il blocco dei Ripescaggi in Serie B ma adesso 4 club, Ternana, Siena, Pro Vercelli e Catania sono pronte a rivolgersi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’istanza è stata inviata ...

Le notizie del giorno – Marotta può trasferirsi al Milan - la sentenza di serie B : Le notizie del giorno – Gli ultimi giorni sono stati movimentati per il dirigente Beppe Marotta, nel dettaglio è stato ufficializzato il divorzio dalla Juventus, un fulmine a ciel sereno per i tifosi bianconeri. La decisione dell’addio è arrivata dalla società, qualcosa si è rotto negli ultimi mesi, in particolar con Andrea Agnelli per divergenze sulla gestione del club. L’arrivo di Cristiano Ronaldo e la doppia ...

serie A - il punto dopo i big match : il Napoli può insidiare la Juventus - l’Inter vince ma non convince - che spettacolo il derby di Roma : Si sono disputati gli anticipi validi per la giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il futuro. Nel primo match si sono affrontate Roma e Lazio, successo per la squadra di Di Francesco che ha allontanato la crisi, adesso può iniziare un nuovo campionato per i giallorossi, la sconfitta fa invece male alla Lazio ma anche i biancocelesti possono togliersi grosse soddisfazioni. Nel secondo match ...

serie A - Agnelli apre : “Campionato all’estero? Si può” : Serie A- Una, possibile, svolta per il nostro campionato. La Serie A potrebbe seguire le orme della Liga spagnola, che dovrebbe presto emigrare per qualche partita in territorio statunitense. Andrea Agnelli infatti apre alla clamorosa possibilità di poter vedere il campionato italiano disputarsi, in via del tutto eccezionale, al di fuori dei nostri confini. Serie […] L'articolo Serie A, Agnelli apre: “Campionato all’estero? Si ...

WFS - Agnelli : "serie A all'estero? Si può. Sì a Superlega e 3ª coppa" : ... Minoliti: "Juve-Napoli, ancora loro" campionato all'estero - 'So che qui in Spagna il tema è caldo per l'idea di Javier Tebas, che ha lavorato benissimo in questi anni per far crescere nel mondo il ...

serie A - il Var è diventato come gli arbitri italiani : anche la tecnologia può non essere oggettiva : È tornato il Var. Finalmente: dopo l’avvio di campionato in cui la moviola in campo sembrava esser stata dimenticata, depotenziata, disattivata, in questo turno si è rivisto quanto lo strumento possa essere utile e decisivo per il risultato di una partita. Implacabile, in Sampdoria-Inter ha annullato ben due reti ai nerazzurri (più una terza ai blucerchiati confermando la decisione dell’arbitro che aveva già fischiato): un fuorigioco ...

Clamoroso serie A - il referto arbitrale che può ribaltare tutto : chiesto il blocco del campionato - dopo il turno infrasettimanale può succedere di tutto : E’ un caos con pochi precedenti quello che sta vivendo il calcio italiano, dalla Serie A fino ad arrivare alla Serie C, le ultime settimane sono state caldissime tra sentenze, ricorsi e nuovi processi. Una situazione che ha fatto molto discutere è stata quella riferita alla scorsa stagione e che riguarda la partita Frosinone-Palermo, match dei playoff che ha portato alla promozione della squadra di Longo. Proteste furiose da parte ...