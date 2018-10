La serie B può tornare a 22 squadre

Blastingnews

: Gattuso su Caldara: 'Domani pu - Dalla_SerieA : Gattuso su Caldara: 'Domani pu - SmorfiaDigitale : Serie B, il Tar d ragione alla Ternana: si pu tornare a 22 squadre - Sportmedias... - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Juric: il mio Genoa può far male alla Juve -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Con una decisione clamorosa, il Tar del Lazio accoglie il ricorso della Ternana, insieme a Siena, Novara e Pro Vercelli contro il blocco dei ripescaggi e il format a diciannove, fissando l’udienza di merito per il mese di marzo del prossimo anno. Il Tribunale Amministrativo ha annullato cautelativamente tutti i provvedimenti adottati dall'ex Commissario straordinario VIDEO Figc Roberto Fabbricini il quale ha modificato l’articolo cinquanta delle Noif che stabiliva che la riforma dei campionati poteva andare in vigore dalla seconda stagione successiva all’adozione del provvedimento. La decisione è stata presa dalla Sezione Prima Ter Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Presidente del collegio giudicante dott.ssa Germana Panzironi. Cosa succede adesso? Adesso si aprono due strade, la prima prevede che la Figc del neo presidente Gabriele Gravina e la Lega di ...