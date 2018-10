La replica del Titanic salperà nel 2022

Elisa Isoardi replica alle critiche fatte da Antonella Clerici riguardo la ‘Prova del cuoco’. Leggi le sue parole : La neo conduttrice del cooking show di Rai1 non ci sta a sentir parlare di “gestione sbagliata” della trasmissione e replica ad Antonellina Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni che Antonella Clerici ha rilasciato... L'articolo Elisa Isoardi replica alle critiche fatte da Antonella Clerici riguardo la ‘Prova del cuoco’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Clerici : "Calo di ascolti per la Prova del Cuoco? Gestione sbagliata". Isoardi replica : Botta e risposta tra Elisa Isoardi e Antonella Clerici, vecchio e nuovo volto della trasmissioneLa Prova del Cuoco. La storica conduttrice, interrogata da Sorrisi e Canzoni in merito al calo di ascolti (si è passati da una media del 15,89% al 12% di share) registrato dal programma dopo il cambiamento di conduzione e di cast, ha dichiarato: "No, non è fisiologico. Dipende da una Gestione sbagliata".Da par sua Elisa Isoardi, dalla ...

La Città della Salute di Torino sarà replicata a Shanghai : firmato l'accordo con la Cina : Una replica dell'attuale Città della Salute e della Scienza che i cinesi vogliono realizzare a Shanghai, prendendo come esempio la nostra. Domani la direzione generale della Città della Salute ...

I Medici 2 replica : dove rivedere la prima puntata della seconda stagione : replica I Medici 2: dove rivedere la prima puntata con Daniel Sharman e Alessandra Mastronardi I Medici di Rai Uno sono tornati! Vi siete persi la prima puntata della nuova stagione con protagonisti Daniel Sharman, Alessandra Mastronardi, Bradley James e Aurora Ruffino? Niente paura: ci sono le repliche! dove? In primis su Rai Play che […] L'articolo I Medici 2 replica: dove rivedere la prima puntata della seconda stagione proviene da ...

Raggi contro Casapound dopo rinvio del blitz della Finanza : ‘Orgogliosamente antifascista’. La replica : ‘Pulisca la città’ : Botta e risposta tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il responsabile romano di Casapound Davide Di Stefano. dopo il caso del blitz della Guardia di Finanza saltato nel palazzo di via Napoleone III, la prima cittadina M5s su Twitter ha ribadito la posizione della giunta in favore dello sgombero. A lei ha risposto direttamente Di Stefano, che vive nello stesso stabile, su Twitter: “Ciao Virginia. Questa è la foto della via di Casapound ...

Manovra - l'Italia replica alla lettera della Ue : "Interverremo se il deficit/Pil va oltre le stime" : Secondo il ministro Tria "qualora i rapporti deficit/Pil edebito/Pil non dovessero evolvere in linea con quantoprogrammato, il governo si impegna a intervenire affinché gli obiettivi indicati siano rigorosamente rispettati".

Ceriscioli replica a Burioni sulle deleghe alla sanità : 'Talè non è un no vax' : Proprio come quelle che il professor Burioni è solito condannare nella sua lodevole missione pro scienza, ma nella quale stavolta è clamorosamente incappato anche lui. Perciò il mio commento può ...

replica L’Isola di Pietro 2 : dove rivedere la prima puntata del 21 ottobre : L’Isola di Pietro 2 Replica, dove rivedere la prima puntata La Replica della prima puntata dell’Isola di Pietro 2 dovrete assolutamente recuperarla se non avete potuto vedere per qualsiasi motivo l’inizio della fiction. Si tratta infatti di una puntata che vi permette di capire un po’ tutto sulla serie, anche sulla prima stagione, e di […] L'articolo Replica L’Isola di Pietro 2: dove rivedere la prima puntata ...

Migranti - Garante dei detenuti : “Gravi criticità nei centri per il rimpatrio”. La replica del Viminale : “È colpa degli ospiti” : Nei quattro centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) visitati quest’anno sono stati riscontrati fattori di “gravi criticità“. La denuncia arriva dal rapporto del Garante nazionale per i diritti dei detenuti rivolto al Viminale. E il ministero dell’Interno risponde: “I nostri sforzi vengono spesso vanificato dai continui e violenti comportamenti degli ospiti”. Secondo il capo del Dipartimento Immigrazione, Gerarda ...

Fabrizio Corona - replica la madre della sua ex fidanzata Silvia Provvedi : Fabrizio Corona è stato attaccato con parole abbastanza pesanti dalla ex suocera madre di Silvia Provvedi <p style="margin: 0px 0px 17px; padding: 0px; color: #111111; text-transform: none; line-height: 25px; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Open Sans'; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; direction: ltr; box-sizing: border-box; orphans: 2; ...

replica Pechino Express : dove rivedere la quinta puntata del 18 ottobre : Pechino Express, Replica quinta puntata: cos’è successo in Tanzania Se volete vedere la Replica della quinta puntata di Pechino Express andata in onda il 18 ottobre potrete farlo quando e come volete grazie ai tanti strumenti che ormai Rai offre da anni. Prima di vedere quali sono permetteteci però di farvi un breve riassunto di […] L'articolo Replica Pechino Express: dove rivedere la quinta puntata del 18 ottobre proviene da Gossip ...

MANOVRA - LETTERA DELL'UE : "DEVIAZIONE SENZA PRECEDENTI”/ Ultime notizie - Conte replica “Non è vero” : MANOVRA, Conte al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". Ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:17:00 GMT)

Modica - Terranova replica alla nota del sindaco Abbate : Salvatore Terranova, segretario della Camera del lavoro di Modica, replica alla nota diramata dal sindaco sull'uso della carta intestata del Comune

Grande Fratello Vip – Eleonora Giorgi si lamenta per la paga del figlio a ‘Forum’ e ‘Amici’ - la replica di Paolo : “ha le traveggole” : Eleonora Giorgi si lamenta dello stipendio che il figlio percepisce ad ‘Amici’ ed a ‘Forum’: Paolo Ciavarro contraddice la madre sui social Al Grande Fratello Vip Eleonora Giorgi si è resa protagonista dell’ultima puntata per l’incontro con il figlio e per le avances fatte dall’attrice a Stefano Sala. Dopo la puntata, la madre di Paolo Ciavarro ha parlato del figlio con gli altri concorrenti della ...