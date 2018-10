La presa su Roma Salvini sferza la Raggi e lancia l' Opa sulla Capitale Di Maio corre ai

Wrestling - l’annuncio a sorpresa del campione Roman Reigns : “La leucemia è tornata - mi ritiro” : Il campione di Wrestling Roman Reigns si è presentato sul ring in abiti comuni, senza il consueto abbigliamento da wrestler, e, a sorpresa, ha annunciato il suo ritiro: “È tornata la leucemia”, ha rivelato, assicurando però che “tornerò molto presto, lo prometto“. Nel corso dello show televisivo Raw, il 33enne statunitense ha spiegato di dover rinunciare al titolo più importante della compagnia, l’Universal ...

Roma-CSKA Mosca 2-0 diretta LIVE : al via la ripresa! [FOTO e VIDEO] : 1/8 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Roma-SPAL 0-2 - successo a sorpresa degli ospiti all’Olimpico nell’anticipo della nona giornata : Notte fonda per la Roma nell’anticipo della nona giornata di Serie A. I giallorossi di Eusebio Di Francesco sono stati sconfitti 2-0 dalla SPAL allo Stadio Olimpico per effetto delle marcature di Andrea Petagna al 38′ su Calcio di rigore e di Kevin Bonifazi al 56′. ospiti che negli ultimi 20 minuti hanno giocato anche in inferiorità numerica per via dell’espulsione per doppia ammonizione del portiere Vanja ...

Sfera Ebbasta annuncia a sorpresa il nuovo tour : si parte da Roma : Dopo il grande successo dell'uscita del suo ultimo album 'Rockstar', già certificato triplo disco di platino nonché il disco più venduto in Italia nel primo semestre dell'anno, FIMI,, e il tour in ...

E' VENETA LA VICE PRESIDENTE NAZIONALE DI DONNE IMpresa COLDIRETTI -CHIARA BORTOLAS DI BELLUNO ELETTA OGGI A ROMA : ... di abbinare passione personale ad affermazione professionale spiega Chiara BORTOLAS sono le caratteristiche che rendono prezioso il contributo della nostra presenza nel mondo economico e soprattutto ...

Fabrizio Corona contro Ilary Blasi - presa in giro per il suo accento romano : «A caciottara» : E' guerra aperta tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi . Dopo la frecciatina della conduttrice del Gf Vip in diretta tv Fabrizio si vendica. Qualche puntata fa la moglie di Totti aveva detto all'ex Silvia ...

Michelle Hunziker : la sorpresa romantica di Trussardi e il messaggio d’amore su Instagram : Tomaso Trussardi sorprende Michelle Hunziker con una sorpresa romantica e lei gli dedica un post pieno d’amore su Instagram. Il 10 ottobre è un giorno molto speciale per la conduttrice. In questa data infatti è nata sua madre Ineke, a cui è legatissima, ma anche la figlia Sole, che ha compiuto 5 anni. Non solo: il 10 ottobre del 2014 la showgirl ha giurato amore eterno a Tomaso Trussardi, dopo ben 4 anni di fidanzamento. La coppia non ...

Halloween con Laura Pausini a Roma - una sorpresa al concerto al Palalottomatica del 31 ottobre : Halloween con Laura Pausini a Roma il 31 ottobre. La cantante sarà in concerto al Palalottomatica per un finale "da paura", che riserverà a tutti i presenti. Dopo il concerto a Bari per l’ultima delle tre date al Pala Florio, la Pausini è attesa dal vivo a Firenze, Padova, Bologna, Torino e Roma, finale di tournée al Palalottomatica. A seguire verranno recuperati i due concerti in programma ad Eboli a settembre e rimandati a causa di motivi ...

Maneskin - concerto a sorpresa per le strade di Roma : I Maneskin, gruppo rivelazione di X Factor 11, a dodici mesi esatti dall’entrata nel reality che avrebbe regalato loro il successo, festeggiano un anno incredibile, fatto di concerti sold out, interviste e dischi di platino con il lancio di un nuovo singolo Torno a casa, anticipo del nuovo album in uscita a ottobre. E per farlo, fedeli al titolo, il gruppo che in 4 superano a malapena i 70 anni (hanno un’età compresa tra i 17 e i 19 ...

Roma-Lazio - Inzaghi : 'Il derby è una gara diversa dalle altre. Giallorossi in ripresa' : LIVE 14:16 28 set Lo stadio non è ancora pieno, come te lo spieghi? Fino a ora posso solo ringraziare i nostri tifosi, penso che risponderanno anche questa volta. In 20 anni che sono qua i tifosi ...

Roma-Lazio a sorpresa : da Yanga Mbiwa a Basta - i gol strani che hanno deciso i derby della Capitale : Non solo Dzeko e Immobile: l'attenzione di tutti è rivolta ai bomber delle due squadre, ma è bene ricordare che spesso, nella storia del derby, il gol decisivo porta la firma del giocatore che non ti ...

Live a sorpresa dei Maneskin a Roma e Milano per Torno a casa - il nuovo singolo (video) : I Maneskin a Roma e Milano a sorpresa, tra le strade del centro città. Torneranno domani 28 settembre con il nuovo singolo “Torna a casa” i secondi classificati della scorsa edizione di X Factor che continuano a collezionare certificazioni e sold out in tutta Italia. Oggi hanno voluto fare una sorpresa ai fan. Si sono esibiti a Roma, in Piazza del Popolo, alle ore 12:00 e questa sera alle 19.00 sarà la volta di Milano. Si sono ...

Maneskin - flash mob a Piazza del Popolo a Roma e concerto a sorpresa. Domani esce Torna a casa : Sorpresa Maneskin, il gruppo rivelazione di XFactor è protagonista di un flash mob a Piazza del Popolo a Roma con concerto a sorpresa per lo stupore dei tanti fans. Domani, infatti, esce il nuovo ...

Roma - presa la 'banda del monsignore' : Roma, 27 set. (AdnKronos) - Adescavano facoltosi imprenditori o persone molto ricche, intenzionate a trarre profitto da compravendite di appartamenti e beni di lusso (soprattutto opere d’arte) e, millantando conoscenze in ambienti aristocratici, imprenditoriali ed ecclesiastici della Capitale, prome